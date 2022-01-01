Tử vi Chủ Nhật 2/1/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tuất đón loạt dấu hiệu may mắn, Ngọ - Hợi dễ gặp tiểu nhân, ném đá giấu tay

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Tam Hợp nâng đỡ giúp cải thiện năng suất làm việc cho người tuổi Tý. Khó khăn không hề làm bạn chùn bước mà ngược lại, càng khó khăn lại càng khiến bạn cảm thấy hăng hái, quyết tâm hơn.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau, cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu, hai người có thể vượt qua mọi khó khăn.

Chính Tài chiếu mệnh giúp người tuổi Sửu có tình hình tài chính ổn định. Cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý, chú ý tiết kiệm sẽ không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư, giúp lãi mẹ đẻ lãi con.

May mắn hơn nữa, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn, và người bạn chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện.

Tuổi Dần

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần sẽ phải làm việc mọi việc một mình. Cho dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng chớ nhụt chí hay than thân trách phận. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng đây là thử thách nếu muốn phát triển cao hơn.

Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xao nhãng hoặc làm nhanh chóng cho xong việc. Vì như vậy, bạn càng dễ mắc sai sót trong công việc và tốn nhiều thời gian hơn để khắc phục.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, còn nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà người tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến mọi người tin tưởng.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú và tránh kiện tụng, tranh chấp. Bạn nên sắp xếp lựa chọn công việc thực hiện cho phù hợp để gặp nhiều may mắn.

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà cấp trên giao phó. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh.

Hôm nay mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Những quan điểm bất đồng liên tiếp xuất hiện khiến vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh. Những lúc thế này, điều cần nhất là hai người hãy bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau.

Tuổi Ngọ

Có vẻ như người tuổi Ngọ đang dành quá nhiều thời gian cho công việc nên lạnh nhạt với gia đình của mình. Bạn cần biết rằng dù tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng tình thân mới là điều quý giá nhất.

Thương Quan giáng họa cho thấy con giáp này có bản tính bướng bỉnh nên dễ mâu thuẫn với cấp trên. Bạn cần khiêm tốn hơn trong quá trình làm việc, bởi ai cũng có những điểm xứng đáng để bạn học tập.

Tuổi Mùi

Chính Tài giúp sức, người tuổi Mùi với bản tính cần cù, chăm chỉ ắt sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra. Bạn nhận được sự đánh giá cao của mọi người, đồng thời được hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức của mình.

Muốn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp, bạn cần học cách xác định mục tiêu của mình sao cho tham vọng hơn. Đừng đánh giá thấp bản thân và lập cho mình cái đích quá dễ dàng, tài năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu.

Tuổi Thân

Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay.

Hôm nay bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu mà cần đứng lên đi lại thường xuyên hơn.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới, nhờ thế mà bạn tiến bộ nhanh chóng.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn những kinh nghiệm quý báu, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người ấy giải đáp những điều mình còn chưa rõ.

Tuổi Tuất

Thiên Tài là dấu hiệu may mắn của người tuổi Tuất trên phương diện tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý.

Một số người có thể phát tài bất ngờ nếu tham gia các trò chơi đen đỏ. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào số tiền này, hãy làm giàu chân chính dựa trên sức lao động của chính mình.

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, khó có thể giải quyết ngay lập tức được. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng. Biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.