Tử vi 9 ngày tới (2/510/5), sao Thiên Đức chiếu rọi, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ trở nên hanh thông và phát triển mạnh mẽ trong 9 ngày nữa. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được. Nhìn chung vận may đang đứng về phía bạn, giúp kỳ nghỉ lễ thêm ý nghĩa.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí, nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông và phát triển mạnh mẽ trong 9 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Sao Thiên Đức sẽ đem tới dấu hiệu tích cực cho con đường tài lộc của người tuổi Tuất, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do. Sự cố gắng của bạn suốt bấy lâu nay đã được trả công hậu hĩnh. Bạn có thể xem xét mở rộng quy mô làm ăn, hợp tác của mình. Do đó, bạn hãy tin tưởng và điểm mạnh của bản thân chứ đừng vội hài lòng và cho phép bản thân ở mãi trong khu vực quen thuộc, thoải mái.

Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.

Sao Thiên Đức sẽ đem tới dấu hiệu tích cực cho con đường tài lộc của người tuổi Tuất - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày tới. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Bạn đã hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình.

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.