Tử vi 9 ngày tới (12/7-20/7), Thần May Mắn chỉ 3 con giáp đến kho vàng: Rước lộc vào nhà, lắm tiền nhiều của, công danh bừng sáng hơn người

Đường tình cảm có Tam Hội nâng bước nên con giáp may mắn này ăn nói được lòng người, tình duyên nở rộ. Bản mệnh biết cách gây ấn tượng với người khác về những điều mình có, tạo lòng tin để mọi người tin tưởng đi theo và làm việc cho mình nên tin vui tha hồ tới.

Người tuổi Thìn sẽ may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc trong thời gian tới. Người làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao, có nhiều ý tưởng mới để phát triển sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn.

Người tuổi Thìn sẽ may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá trong 9 ngày tới. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xởi lởi càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm.

Nhờ cục diện ngũ hành Kim sinh Thủy nên tuổi Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Trong thời gian này, những gia đình nào đi du lịch, có tiệc thì dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp. Tinh thần phấn khởi, vui vẻ nên làm gì cũng thấy may mắn.

Người tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.