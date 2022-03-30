Tử vi 9 ngày đầu tháng 4, dưới ánh hào quang của Cát Tinh, 3 con giáp lập tức đổi vận, phất lên giàu sang, chỉ cần ngồi im tiền tài, của cải cũng tự tìm đến

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 16:20

Liệu bạn có lọt vào danh sách những con giáp may mắn trong 9 ngày đầu tháng 4 không, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 9 ngày đầu tháng 4 vận trình thăng hoa, tài lộc chạm đỉnh. Thần Tài xuất hiện báo hiệu con giáp có thể kiếm một khoản lớn trong thời gian này, có được cuộc sống giàu sang, dư dả. Con giáp có thể bắt đầu tiến hành kế hoạch, dự định mới vì có thể mang về thành công vang dội. Nếu giữ vững phong độ hiện tại, bạn sẽ không cần lo nghĩ quá nhiều cho bước đường tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều khởi sắc. Bản mệnh độc thân có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.  Người đã thành gia lập thất hạnh phúc viên mãn bên mái ấm.

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Người tuổi Thìn trong 9 ngày đầu tháng 4 vận trình thăng hoa, tài lộc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 9 ngày đầu tháng 4 vận trình thăng tiến tài lộc dồi dào. Con giáp may mắn có được những thu nhập khá ổn thỏa về đường tài lộc. May mắn tới một cách bất ngờ, con giáp làm đâu thắng đó, dù lâm vào bước đường cùng cũng có quý nhân đưa tay giúp đỡ.

Chuyện tình cảm của bản mệnh thăng tiến không ngừng. Bạn và người ấy tìm được tiếng nói chung, hóa giải hiểu lầm trước đó. Hạnh phúc ngập tràn giúp bản mệnh xóa tan những nỗi buồn lo trong công việc.

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Người tuổi Ngọ trong 9 ngày đầu tháng 4 vận trình thăng tiến tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 9 ngày đầu tháng 4, người tuổi Dậu có cát tinh soi chiếu nên đón nhận nhiều điều tốt lành. Những thành công trước đó của bạn khiến tiểu nhân ghen ghét. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì bản mệnh sẽ bình an vượt qua, hóa dữ thành lành. Vận trình tài lộc từ đây cũng có nhiều bước ngoặc, con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức nên lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Gia đạo của con giáp vẫn bình ổn. Các thành viên trong gia đình đều thân thiết và hầu như chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Hạnh phúc của bạn luôn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Trong 9 ngày đầu tháng 4, người tuổi Dậu có cát tinh soi chiếu nên đón nhận nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khỏa.

 

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