Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4, vượt qua đại nạn ắt gặp phúc lớn, 3 con giáp TÀI LỘC bừng sáng, MAY MẮN ngập tràn, đón nhận nhiều chuyện vui không ngờ đến

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 12:02

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt, tận hưởng giàu sang.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong tuần đầu tiên của tháng 4 phát tài phát lộc, tiền của đầy nhà. Trong thời gian này, con giáp  được được ơn trên ban nhiều may mắn nên vận khí hanh thông, thành công liên tiếp ập tới. Bản mệnh được dự đoán sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp kiếm được nhiều tiền, chi tiêu thả ga không cần nhìn giá.

Chuyện tình cảm của Tỵ có nhiều tiến triển, con giáp tìm được đối tượng hợp ý, đón nhận hạnh phúc viên mãn sau thời gian độc thân.

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Người tuổi Tỵ trong tuần đầu tiên của tháng 4 phát tài phát lộc, tiền của đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần đầu của tháng 4 vận trình vụt sáng. Trong những tình huống nguy cấp, con giáp may mắn này thường thoát nạn dễ dàng nhờ có quý nhân tương trợ. Bản mệnh càng lúc càng có thêm nhiều cơ hội làm ăn lớn, phất lên giàu sang phú quý. Nhìn chung, vận trình công việc của bạn trong những ngày sắp tới không có gì đáng ngại.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống lứa đôi luôn thuận hòa, hạnh phúc trở thành niềm mơ ước của không ít người.

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Người tuổi Mùi trong tuần đầu của tháng 4 vận trình vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần đầu tiên của tháng 4, người tuổi Dần vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa. Con đường tài lộc không có gì  cản trở. Nguồn thu nhập dồi dào, bản mệnh cuộc sống giàu sang. Thậm chí, Dần còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Gia đạo của con giáp cũng không có sự thay đổi lớn. Khoảng cách đã dần được thu hẹp, mối quan hệ giữa con giáp với các thành viên đã được cải thiện rất nhiều.

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Trong tuần đầu tiên của tháng 4, người tuổi Dần vận trình hanh thông sáng sủa, - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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