Tử vi 7 ngày liên tiếp (22/7 - 28/7), thiên thời địa lời nhân hòa, 3 con giáp một tay gom vàng vét bạc, làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 10:37

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, công việc của những con giáp này rất xuôi thuận, thu về bộn tiền.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp được biết đến với tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong khó khăn, họ vẫn tự tin mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này thích làm điều lành, cả đời tích đức nên thường gặp được may mắn.

Trong thời gian 7 ngày tiếp theo, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý. Con giáp tuổi Mùi còn có cơ hội được thăng chức, nhận công việc mới hoặc có được lời mời hợp tác làm ăn. Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh, tự tin đón nhận cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được những thành quả xứng đáng.

Tử vi 7 ngày liên tiếp (22/7 - 28/7), thiên thời địa lời nhân hòa, 3 con giáp một tay gom vàng vét bạc, làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Trong thời gian 7 ngày tiếp theo, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tính cách chân thật, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy đôi khi, sự thẳng thắn của họ làm mất lòng người khác. Nhưng càng về sau, những người xung quanh càng hiểu được đức tính tốt của người tuổi này.

Người tuổi Dậu phúc lớn mệnh dày. Tử vi 7 ngày tới, Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Bên cạnh, gười tuổi Dậu làm kinh doanh thì khách hàng tới tấp gõ cửa, đơn hàng tăng nhanh, doanh thu tăng vọt. Cơ hội kiếm tiền rất nhiều, chỉ cần người tuổi này biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc sẽ đầy kho, chật két.

Tử vi 7 ngày liên tiếp (22/7 - 28/7), thiên thời địa lời nhân hòa, 3 con giáp một tay gom vàng vét bạc, làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Người tuổi Dậu phúc lớn mệnh dày. Tử vi 7 ngày tới, Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người giỏi giang, khôn khéo lại có tài ăn nói. Họ biết cách giữ mối quan hệ tối với mọi người. Trong cuộc sống, người tuổi này gặp được nhiều may mắn. Khi khó khăn, họ được quý nhân dang tay giúp đỡ, che chở nên sớm tai qua nạn khỏi.

Đúng 7 ngày tới, người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội phát tài. Sau thời gian chông chênh, loay hoay trong sự nghiệp thì hiện giờ, người tuổi Tỵ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể khẳng định tài năng, tâm huyết của bản thân. Hãy lập kế hoạch cho bản thân thật kỹ càng để sớm đạt được những thành tựu, thu về bộn tiền trong thời gian tới.

Tử vi 7 ngày liên tiếp (22/7 - 28/7), thiên thời địa lời nhân hòa, 3 con giáp một tay gom vàng vét bạc, làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Đúng 7 ngày tới, người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Bước qua ngày mới, thứ Sáu 22/7/2022, 3 con giáp tiền đổ về như nước, lắm phúc nhiều của, gặt hái lộc vàng

Bước qua ngày mới, thứ Sáu 22/7/2022, 3 con giáp tiền đổ về như nước, lắm phúc nhiều của, gặt hái lộc vàng

Trong lá số tử vi, bước qua ngày thứ Sáu, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

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