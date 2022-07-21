Cuối ngày thứ Năm 21/7/2022, 3 con giáp đổi mệnh PHÁT TÀI, thay thời đổi vận, tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 07:57

Cuối ngày hôm nay sẽ là thời điểm phát tài cực nhanh của 3 con giáp sau đây. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội thì những bản mệnh này sẽ nhanh chóng phát tài, con đường quan lộ thênh thang.

Tuổi Tỵ

Thời điểm cuối ngày hôm nay, người tuổi Tỵ đón rất nhiều tin vui về con đường tài lộc lẫn đường công danh. Ngoài ra, con giáp này còn rất suôn sẻ trong việc cầu tài nên không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Đây cũng là thời điểm tài lộc cực vượng đối với tuổi Tỵ, chẳng những có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng mà còn có tài lộc đến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Hơn thế nữa, đây còn là thời điểm cực tốt để người tuổi Tỵ đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán, triển khai các hoạt động đầu tư, nâng cao thu nhập hơn nữa.

Cuối ngày thứ Năm 21/7/2022, 3 con giáp đổi mệnh PHÁT TÀI, thay thời đổi vận, tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây - Ảnh 1
Thời điểm cuối ngày hôm nay, người tuổi Tỵ đón rất nhiều tin vui về con đường tài lộc lẫn đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian qua, cuộc sống của tuổi Dậu khá thăng trầm, có lúc gặp phải khó khăn về mọi thứ, tình cảm và tài vận cũng bị chững lại khiến họ vô cùng phiền não. Tử vi học có nói, cuối ngày thứ Năm 21/7/2022, mọi thứ trong cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt cho công việc, tài vận cũng sẽ dồi dào hơn. Mọi nợ nần còn tồn đọng đều được giải quyết triệt để, không những thế họ còn cá kiếm được khoản tiền kha khá đủ để kinh doanh đầu tư. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ.

Cuối ngày thứ Năm 21/7/2022, 3 con giáp đổi mệnh PHÁT TÀI, thay thời đổi vận, tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây - Ảnh 2
Tử vi học có nói, cuối ngày thứ Năm 21/7/2022, mọi thứ trong cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, cuối ngày hôm nay, con giáp tuổi Thân sẽ được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên năm nay sẽ là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Thân.

Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm giàu. Đối với những người gặp khó khăn trong tình cảm thì đây là thời gian được đền bù xứng đáng. Không cần đợi quá lâu, người cầm tinh tuổi Thân sẽ cảm nhận được sự thăng hoa của bản thân khi tình tiền đều viên mãn.

Cuối ngày thứ Năm 21/7/2022, 3 con giáp đổi mệnh PHÁT TÀI, thay thời đổi vận, tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây - Ảnh 3
Tử vi học có nói, cuối ngày hôm nay, con giáp tuổi Thân sẽ được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Hóa giải vận đen, từ nay đến ngày 30/6 âm lịch, 3 con giáp nghèo mấy cũng thành đại gia, phú quý tìm đến tận cửa, làm đâu thắng đó

Hóa giải vận đen, từ nay đến ngày 30/6 âm lịch, 3 con giáp nghèo mấy cũng thành đại gia, phú quý tìm đến tận cửa, làm đâu thắng đó

Dưới đây chính là top 3 con giáp may mắn bậc nhất, vận đỏ như son trong thời gian từ nay đến ngày 30/6 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 5 tử vi ngày 21/7/2022 tử vi ngày mai tử vi cuối ngày tử vi hàng ngày tử vi con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ