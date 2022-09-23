Tử vi 6 ngày tiếp theo (24/9 - 29/9): Thài dương tỏa nắng, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, mang mệnh đại cát, tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 12:25

Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, liên tiếp nhận tin vui là những gì 3 con giáp may mắn dưới đây đạt được trong 6 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 6 ngày tới đây, do bước vào đại vận vàng son nên người tuổi Dần không còn phải lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tiền bạc như thác lũ chảy vào túi nên con giáp này cũng sẽ có cơ hội mua nhà, tậu xe trong thời gian ngắn.

Lại thêm được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Dần có được vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như các cơ hội phát tài, kiếm tiền. Chỉ cần không bỏ lỡ thì việc trở thành người giàu có chắc chắn là điều sẽ xảy ra.

Tử vi 6 ngày tiếp theo (24/9 - 29/9): Thài dương tỏa nắng, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, mang mệnh đại cát, tài lộc bùng nổ - Ảnh 1
Trong 6 ngày tới đây, do bước vào đại vận vàng son nên người tuổi Dần không còn phải lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn không thuận lợi, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng sang 6 ngày tới, vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến vô cùng khả quan. 

Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở nên giàu có, sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền.

Tử vi 6 ngày tiếp theo (24/9 - 29/9): Thài dương tỏa nắng, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, mang mệnh đại cát, tài lộc bùng nổ - Ảnh 2
Sang 6 ngày tới, vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến vô cùng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng.

Tử vi dự đoán, trong 6 ngày tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người làm công ăn lương tận tâm tận lực sẽ công thành danh toại, tăng lương trong thời gian sớm thôi.

Tử vi 6 ngày tiếp theo (24/9 - 29/9): Thài dương tỏa nắng, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, mang mệnh đại cát, tài lộc bùng nổ - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong 6 ngày tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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