Sau ngày mai (thứ Năm 22/9), tiền bạc không cầu mà được, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, vận may tràn về, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 14:40

Theo dõi tử vi để biết sau ngày mai (22/9), con giáp nào sẽ thắng lớn trên mọi mặt trận, thuận lợi như 'cá gặp nước', tha hồ hưởng lộc lá?

Tuổi Ngọ

Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Ngọ dễ phát tài sau ngày mai 22/9. Vốn dĩ tài vận của con giáp này đã khá lý tưởng, còn được lộc trời ban nữa. Bản mệnh vất vả ngược xuôi vì công việc chứ chẳng hề “ngồi mát ăn bát vàng” đâu. Con giáp này chạy theo đam mê, có thể mới chống đỡ được trước những cám dỗ của cuộc sống mà không bỏ cuộc khi có quá nhiều khó khăn, trở ngại đang ở trước mắt.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bạn gặp may mắn hết lần này tới lần khác mà không hay biết bạn cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Lời khuyên để tuổi Ngọ đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn thêm quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Trái ngọt sẽ có sau bao ngày vun trồng, bản mệnh hãy ghi nhớ điều này trong lòng.

Sau ngày mai (thứ Năm 22/9), tiền bạc không cầu mà được, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, vận may tràn về, vạn sự như ý - Ảnh 1
Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Ngọ dễ phát tài sau ngày mai 22/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo dõi tử vi, tài lộc của con giáp tuổi Hợi đang có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sau ngày mai. Tuổi Hợi có phần giống với những bạn cầm tinh con Ngựa khi tài lộc đến với bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng. So với con giáp phía trên thì người tuổi này cũng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn. Bản mệnh không gặp quá nhiều khó khăn nhưng lại cần phải nỗ lực tìm tòi, học hỏi thì mới có thể bứt phá lên hẳn so với những người khác.

Càng thay đổi thì con giáp này sẽ càng hưởng lợi mà thôi. Nếu có tiền bạc dư thừa thì cũng có thể nghiên cứu để đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác. Bản mệnh nhớ là trước khi làm gì cũng cần phải tìm hiểu nhé, đó là thế mạnh của bạn trong thời điểm này. Những thành công bước đầu sẽ cho thấy con đường bạn đang đi có đúng hay không. 

Sau ngày mai (thứ Năm 22/9), tiền bạc không cầu mà được, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, vận may tràn về, vạn sự như ý - Ảnh 2
Theo dõi tử vi, tài lộc của con giáp tuổi Hợi đang có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán sau ngày mai 22/9, tài lộc của tuổi Tuất càng khởi sắc, con giáp không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và đây là lúc mà thu nhập tăng vọt nhất. Tuy nhiên, “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, tuổi Tuất nếu nghĩ rằng có thể “há miệng chờ sung” thì không có đâu nhé, vẫn phải cố gắng, nỗ lực chăm chỉ làm việc thì mới có được thành quả đó.

Với những bạn làm công ăn lương thì thời gian này có thể bạn sẽ đón tin vui tăng lương. Đây là nhờ bạn đã kiên trì làm việc, không ngần ngại khó khăn, không dễ dàng bỏ cuộc đó. Cấp trên thấy cần phải động viên, khích lệ bạn nên chắc hẳn sẽ không gây khó dễ gì trong việc này đâu. Những con giáp tuổi Tuất có thể sẽ có khoản tài lộc bất ngờ, là khoản tiền mà bạn tưởng chừng đã mất nhưng nay lại quay về với khổ chủ đó, may mắn chưa nào! 

Sau ngày mai (thứ Năm 22/9), tiền bạc không cầu mà được, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, vận may tràn về, vạn sự như ý - Ảnh 3
Dự đoán sau ngày mai 22/9, tài lộc của tuổi Tuất càng khởi sắc, con giáp không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tam hỷ kéo đến sau ngày mai (20/9), 3 con giáp phơi phới nhân duyên, tiền bạc không thiếu, lộc lá bay đầy nhà, đầu tư trúng lớn

Tam hỷ kéo đến sau ngày mai (20/9), 3 con giáp phơi phới nhân duyên, tiền bạc không thiếu, lộc lá bay đầy nhà, đầu tư trúng lớn

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi sau ngày mai nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

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