Tử vi 5 ngày tới (25/2 - 1/3), song hỷ lâm môn, 3 con giáp liên tiếp đón điềm lành, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, cả tình lẫn tiền đều hanh thông, xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 14:20

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp may mắn công danh thuận lợi, tiền của dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 5 ngày tới tài lộc thăng hoa, tiền tài dư dả. Công việc của con giáp diễn ra với nhiều thành công vang dội. Những người đang theo đuổi đường kinh doanh có một thời gian thuận lợi để thực hiện các dự định của mình. Mọi nỗ lực đều được đền đáp, Thân sẽ có những bước tiến đáng kể trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin sống đúng với bản chất và mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

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Người tuổi Thân trong 5 ngày tới tài lộc thăng hoa, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong 5 ngày kế tiếp, người tuổi Mùi vượng phát công danh, được nhiều may mắn. Tam Hợp xuất hiện mang đến nhiều niềm vui tài lộc cho con giáp. Lương thưởng của bạn trong giai đoạn này gia tăng đáng kể, việc chi tiêu đã không còn là vấn đề. Bản mệnh chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao thì sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, thăng quan tiến chức không ngừng.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này trở nên vượng sắc. Nhân duyên nở rộ giúp các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhanh chóng có bước tiến xa hơn.

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Trong 5 ngày kế tiếp, người tuổi Mùi vượng phát công danh, được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới thăng tiến công danh, tài lộc hưng thịnh. Con giáp không gặp bất kỳ trắc trở nào vào thời gian này. Thậm chí, bạn sẽ nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh phát huy khả năng kiếm tiền và có được cuộc sống dư dả. Bên cạnh đó, Dậu cũng được khuyên là nên mở rộng các mối quan hệ vì sẽ rất có lợi cho những kế hoạch về sau.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Đôi bên luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

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Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới thăng tiến công danh, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Tử vi hai ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), vận trình rực sáng như ánh hừng đông, 3 con giáp thông thuận công danh, vượng phát tài lộc, hưởng trọn vinh hoa phú quý từ ơn trên

Tử vi hai ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), vận trình rực sáng như ánh hừng đông, 3 con giáp thông thuận công danh, vượng phát tài lộc, hưởng trọn vinh hoa phú quý từ ơn trên

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp mắn mắn làm ăn xuôi thuận, phát tài phát lộc, vận trình phất lên như diều gặp gió.

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