Thần Tài phán truyền: 3 con giáp sau đây thừa hưởng vận may ngang thiên tử, phúc lộc đầy nhà, hoàng kim hộ thể trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 10:23

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, tài lộc vượng phát. Nhờ vào sự phấn đấu không ngừng, bản mệnh có được cuộc sống dễ dàng, dư dả.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 21 ngày tới vận trình nở hoa, tài lộc thăng hạng. Nguồn cảm hứng làm việc được lên cao, con giáp mong muốn thực hiện những ý tưởng của mình và biến nó trở thành hiện thực. Chính tinh thần này giúp Tỵ ghi được ấn tượng tốt trong mắt cấp trên và đối tác, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Vấn đề tài chính của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Con giáp có thu nhập ổn định nên không lo chuyện chi tiêu. Ngoài ra, sự thành công của các phi vụ làm ăn mạo hiểm cũng mang lại cho Tỵ lợi nhuận cực khủng. Tuy nhiên, bản mệnh nên cân nhắc trước khi quyết định tái đầu tư hay tìm kiếm một cơ hội mới.

con giap may man 1
Người tuổi Tỵ trong 21 ngày tới vận trình nở hoa, tài lộc thăng hạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận mệnh của người tuổi Thân trong 21 ngày tới được ơn trên khai thông, cát tinh soi chiếu. Với hào quang hiện tại, con giáp may mắn này có được nhiều cơ hội làm giàu. Bạn thậm chí không cần làm gì thì tiền tài cũng tự tìm đến thông qua sự giới thiệu của những người Thân từng giúp đỡ. Thân hãy tận dụng thế mạnh của mình để khai thác triệt để mọi thời cơ để tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Con giáp may mắn có thể sẽ nhanh chóng phải lòng một ai đó trong thời gian này nhưng đừng vội tiến tới một mối quan hệ quá thân mật. Trước hết, đôi bên cần có thêm thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về nhau.

con giap may man 2
Vận mệnh của người tuổi Thân trong 21 ngày tới được ơn trên khai thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 21 ngày tới, người tuổi Tuất có những chuyển biến tích cực trong vận mệnh. Con giáp có cái nhìn sâu sắc và chính xác về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nhờ vậy mà thu được một khoản tiền lời lãi kha khá, tránh được những khoản lỗ đáng tiếc. Ngoài ra, Tuất còn được nhận món quà tài lộc bất ngờ do trúng số hay người quen biếu tặng. Con giáp hãy sử dụng nó hữu ích để bù đắp cho những cố gắng không ngừng vừa qua.

Trong tình cảm, cảm xúc chân thành của bạn sẽ khiến người ấy vô cùng cảm động. Bạn không ngại bày tỏ tình yêu bằng những hành động và lời nói thực tế. Tình cảm của 2 người ngày một khăng khít hơn.

con giap may man 3
Trong 21 ngày tới, người tuổi Tuất có những chuyển biến tích cực trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 4 ngày tới (24/2 - 27/2), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp may mắn được vận giàu sang, hanh thông sự nghiệp, chuyện tốt kéo đến tận nhà

Tử vi 4 ngày tới (24/2 - 27/2), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp may mắn được vận giàu sang, hanh thông sự nghiệp, chuyện tốt kéo đến tận nhà

Trong 4 ngày tiếp theo, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, tài lộc thăng hoa, vượng phát. Bản mệnh có được nhiều cơ hội chứng minh năng lực bản thân, được người người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 21 ngày tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để