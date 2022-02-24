Tử vi hai ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), vận trình rực sáng như ánh hừng đông, 3 con giáp thông thuận công danh, vượng phát tài lộc, hưởng trọn vinh hoa phú quý từ ơn trên

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 00:16

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp mắn mắn làm ăn xuôi thuận, phát tài phát lộc, vận trình phất lên như diều gặp gió.

ong Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 2 ngày cuối tuần nhận vô vàn tài lộc. Con giáp tìm được nhiều niềm vui trong công việc và có hứng thú học hỏi, khám phá thêm những điều mới lạ. Ngoài ra, Dần hay giúp đỡ người khác nên đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ. Cũng chính vì điều này mà bản mệnh dễ dàng vượt qua thời điểm khó khăn, vươn đến thành công chớp nhoáng.

Tài tinh độ mệnh, nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể. Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm giàu Dần nhé.

con giap may man 1
Người tuổi Dần trong 2 ngày cuối tuần nhận vô vàn tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình lên hương, Cát tinh chiếu rọi trong 2 ngày cuối tuần. Con giáp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra trước dự kiến. Sự linh hoạt và mưu trí của con giáp này có thể mang về cho tập thể những lợi lộc, hợp đồng cực khủng. Tầm ảnh hưởng của Mùi cũng vì thế mà ngày càng được khẳng định. Tiền tài ngập lối, con đường thăng quan tiến chức của Mùi đã đến rất gần.

Vận trình tình cảm tươi sáng khởi sắc. Đào hoa vượng tạo điều kiện thuận lợi để bản mệnh và nửa kia hóa giải rạn nứt, gắn kết tình yêu.

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Người tuổi Mùi vận trình lên hương, Cát tinh chiếu rọi trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có những bước tiến rõ ràng trong 2 ngày cuối tuần. vận trình công việc của con giáp diễn ra dễ dàng.Bạn có nhiều ý tưởng mới mẻ và không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Đây sẽ là nền móng ban đầu cho những thành công của Hợi sau này. Ngoài ra, các mối quan hệ của con giáp càng ngày càng mở rộng và rất có ích cho sự thăng hoa trong tương lai.

Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể từ nhiều hướng khác nhau đem lại cho con giáp may mắn này cuộc sống đáng mơ ước.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi có những bước tiến rõ ràng trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài phán truyền: 3 con giáp sau đây thừa hưởng vận may ngang thiên tử, phúc lộc đầy nhà, hoàng kim hộ thể trong 21 ngày tới

Thần Tài phán truyền: 3 con giáp sau đây thừa hưởng vận may ngang thiên tử, phúc lộc đầy nhà, hoàng kim hộ thể trong 21 ngày tới

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, tài lộc vượng phát. Nhờ vào sự phấn đấu không ngừng, bản mệnh có được cuộc sống dễ dàng, dư dả.

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