Tử vi 5 ngày tới (17/8 - 21/8), trúng số độc đắc, thuận lợi phát tài, 3 con giáp vận trình cực thịnh, sự nghiệp lên hương, may mắn thăng hạng, liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 10:50

Tử vi 5 ngày tới (17/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 5 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó sẽ giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tạm thời bỏ ngỏ suốt thời gian qua. Bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hãy tin rằng mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa. 

Mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể được một vài đối tượng hứa hẹn tiếp cận, hãy lắng nghe trái tim mình và suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.

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Người tuổi Tý trong 5 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc rực rỡ. Con giáp có cát tinh che chở nên công việc tiến hành trôi chảy. Bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kỹ năng tốt, xử lý tình huống linh hoạt nên có thể giảm thiểu những thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Ngũ hành tương khắc ảnh hưởng không tốt đến chuyện tình cảm của con giáp này. Rất khó để bạn đạt được điều mình muốn bởi tình cảm là thứ cực kỳ khó nắm bắt, đôi khi tưởng chừng như đã có trong tay rồi nhưng cuối cùng lại tan vỡ trong nuối tiếc.

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Người tuổi Thìn trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ. Con giáp làm việc có tiến bộ, chăm chỉ, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao. Những biểu hiện tích cực của con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi không phải ai cũng có thể tập trung làm việc cao độ như vậy được.

Trong mối quan hệ với người xung quanh, con giáp không cần phải làm gì nhiều để khiến mình được chú ý. Bí quyết của bạn là chỉ đơn giản là chính bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy một chút không tự tin lắm.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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