Tử vi 3 ngày giữa tuần (17/8 - 19/8), trúng số độc đắc, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, ăn nên làm ra, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 03:28

Tử vi 3 ngày giữa tuần (17/8 - 19/8), 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, cầu được ước thấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày giữa tuần đón nhận nhiều ti vui. Nhiều khả năng con giáp sẽ gặp gỡ được các đối tượng cùng chung chí hướng và nhen nhóm các ý định hợp tác. Thêm vào đó, cơ hội là có nhiều và bạn sẽ có nhiều lựa chọn nhưng đừng quên phải nhanh và dứt khoát nhé. Thời vận đang lên, con giáp rất nhanh sẽ phất lên giàu có.

Con giáp có được nhiều điều tốt khi mà hóa giải những chuyện hiểu lầm, mọi người dễ dàng cảm thông cho nhau hơn. Các cặp đôi có thể tận dụng thời gian nghỉ lễ này để thực hiện một kế hoạch xuân vui vẻ nhé.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày giữa tuần đón nhận nhiều ti vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày giữa tuần vận trình hanh thông, quý nhân che chở. Con giáp được Tam hợp cục che chở, vận trình vì thế cũng suôn sẻ đôi phần. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc. Điềm báo tử vi cho thấy tài lộc trong khoảng thời gian này không ngừng gia tăng, Sử mặc sức chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Vợ chồng tương kính như tân, mọi chuyện trong nhà đều bàn bạc kín kẽ, người ngoài không khỏi ngợi khen. Các cặp đôi dần tiến tới mối quan hệ xa hơn, tăng thêm tình cảm thông gia thân thiết.

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Người tuổi Sửu trong 3 ngày giữa tuần vận trình hanh thông, quý nhân che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc vượng sắc. Nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, con giáp may mắn luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

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Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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