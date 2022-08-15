Tử vi 8 ngày tới (16/8 - 23/8), quý nhân phù trợ, cát khí đầy nhà, 3 con giáp khả năng cao sẽ trúng số độc đắc, tài vận hanh thông, sự nghiệp thuận lợi, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 21:40

Tử vi 8 ngày tới (16/8 - 23/8), 3 con giáp may mắn khả năng cao sẽ trúng số độc đắc, sự nghiệp thuận lợi, sống trong an nhàn, phát đạt.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả. Vận tài lộc của con giáp khởi sắc, có thêm thu nhập bên ngoài. Trong công việc, con giáp được khen ngợi nhờ thái độ cầu tiến và thành tích cao. Bạn có thể không phải là người giỏi nhất nhưng lại ham học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là điểm được lãnh đạo chú ý và cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Con giáp nên quan tâm tới những người thân trong gia đình của mình nhiều hơn chứ đừng chỉ biết nhận tình cảm từ mọi người. 

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Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 8 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp vốn chăm chỉ, hết mình vì công việc nên sẽ nhận được những khoản thưởng xứng đáng. Bản mệnh luôn quan niệm cố gắng không chỉ vì tiền mà còn vì sự phát triển của chính bản thân.

Con giáp biết cách chăm lo cho gia đình mình. Bạn tin tưởng vào người nhà, vì thế nếu có khúc mắc trên bất cứ phương diện gì, con giáp này đều có thể tìm đến những người thân thiết nhất.

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Người tuổi Tuất trong 8 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới vận trình thăng hoa. Quý nhân mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi.

Các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

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Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới vận trình thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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