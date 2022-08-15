Tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tài lộc vượng phát, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ trong 9 ngày tới đón nhận nhiều tài lộc. Công việc của con giáp suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh người chuyên nghiệp trong công việc nên dù có gặp trở ngại gì cũng có thể nhanh chóng vượt qua. Vận tài lộc dư dả, sự nghiệp thuận lợi nên tiền ùn ùn về túi. Tuy nhiên, con giáp nên tích cực tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho những dự định làm ăn sau này. Đường tình duyên cũng khá thuận lợi, nhiều cặp đôi có thể đưa nhau về ra mắt và thưa chuyện với hai bên gia đình để tính chuyện cưới gả. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ định mệnh đời mình, tận hưởng một thời gian ngập hạnh phúc bên nhau.

Người tuổi Tỵ trong 9 ngày tới đón nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp có những bước phát triển ấn tượng. Dù là được nghỉ hay ngày thường con giáp vẫn cố gắng hết sức mình, hoàn thành sớm nhất công việc. Những cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được cấp trên công nhận. Đây chính là nguyên nhân khiến cấp trên và đồng nghiệp rất quý trọng bạn, mở ra nhiều cơ hội làm giàu trong tương lai. Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Mão có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Người tuổi Mão trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới sẽ trải qua một ngày với nhiều tâm trạng vui buồn bất ngờ. Công việc sẽ có một vài trở ngại nhưng bạn không cần phải quá phiền lòng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Bạn là người có năng lực làm việc, sự tự tin, quyết đoán của bạn mang về nhiều thành công vang dội cho tập thể. Con giáp may mắn này huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới sẽ trải qua một ngày với nhiều tâm trạng vui buồn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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