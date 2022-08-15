Tử vi 7 ngày tới (16/8 - 22/8), ơn trên phù trợ, lộc đổ vào nhà, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, vận may liên tiếp, phúc khí hanh thông, công danh phát đạt, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 12:40

Tử vi 7 ngày tới (16/8 - 22/8), 3 con giáp may mắn lấy rổ hứng tiền, phúc khí hanh thông, làm ăn phát đạt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, liên tiếp gặp may mắn. Con giáp rất tự tin về sự nghiệp của mình vì nó đang trong giai đoạn phát triển, được trợ giúp rất nhiều từ người khác. Bạn có thể phát huy những sở trường cá nhân để mở rộng con đường thăng quan tiến chức. 

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn không bị phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia thay vào đó bạn luôn chăm sóc tâm hồn mình với những sở thích cá nhân để cảm thấy yêu đời hơn. Người ấy cũng vì thế mà yêu bạn hơn.

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Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, liên tiếp gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới đón chờ nhiều tin tức tốt lành. Thực Thần ghé thăm báo hiệu nguồn tài lộc dồi dào sẽ liên tiếp đổ về túi bạn. Với số tiền này bạn có thể thoải chi tiêu mà không phải cân đo tính toán quá nhiều nữa.  Công việc của bạn tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn nhanh chóng có được những thành tích mà không phải ai cũng có được. 

Đào hoa khoe sắc, tình cảm của bản mệnh sẽ bước sang những trang mới trong ngày ngũ hành Mộc sinh Hỏa như hôm nay. Cả hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian tới rồi đó.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới đón chờ nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ may mắn liên miên, cát lộc thuận lợi. Chính Ấn mang đến những cơ hội lớn để con giáp đạt được thành công. Thời gian này, bạn có thể sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ nào đó để chia sẻ những ý tưởng thú vị của bạn. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc dồi dào. Bạn nên tận dụng cơ hội này mà thực hiện những dự án mà đang lên kế hoạch, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Con giáp và nửa kia sau bao vất vả đã trở về bên nhau. Chuyện tình của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Ngọ may mắn liên miên, cát lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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