Tử vi 48 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vụt sáng, tiền bạc dồi dào, vận trình không có gì ngăn trở.
- Trong 10 ngày đầu tháng 4, vạn sự tùy duyên, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài lộc thịnh vượng, vương lên những đỉnh cao danh vọng
- Trong tuần cuối cùng của tháng 3, tà khí vây quanh, tiểu nhân đeo bám, 3 con giáp khó thoát kiếp nạn, tài vận tiêu tan, sự nghiệp rơi xuống vực sâu không đáy
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất trong 48 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc phát đạt. Tổng thể tài vận của con giáp rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp liên tiếp đến, con giáp tuổi vững vàng tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.
Tiền bạc vượng phát, quý nhân quỳ trợ, con giáp may mắn này có được cuộc sống dư dả, hanh thông. Tuất mãn nguyện, hài lòng về những gì mình đang có.
Tuổi Tỵ
Trong 48 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng. Con giáp dù đi làm nhưng nếu có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển vì không biết chừng sẽ thu được một khoản lời nhất định. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.
Đặc biệt, trong thời gian này, con giáp còn có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ những trò chơi may rủi hay người thân biếu tặng.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu trong 48 ngày tới vận trình thăng tiến. Bản mệnh sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến chức. Phương diện tài lộc của Dậu có khởi sắc hơn, đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái.
Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yếu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Tuy nhiên, con giáp vẫn nhận được sự quan tâm từ người khác phái, vận đào hoa vô cùng vượng sắc.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.