Tử vi 48 ngày tới, Thần Tài ban phước, lấy rổ hứng vàng, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', xuôi thuận công danh, hanh thông tiền bạc, hoàn thành mỹ mãn các ước mơ, hoài bão

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 12:00

Tử vi 48 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vụt sáng, tiền bạc dồi dào, vận trình không có gì ngăn trở.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 48 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc phát đạt. Tổng thể tài vận của con giáp rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp liên tiếp đến, con giáp tuổi vững vàng tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

Tiền bạc vượng phát, quý nhân quỳ trợ, con giáp may mắn này có được cuộc sống dư dả, hanh thông. Tuất mãn nguyện, hài lòng về những gì mình đang có.

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Người tuổi Tuất trong 48 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 48 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng. Con giáp dù đi làm nhưng nếu có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển vì không biết chừng sẽ thu được một khoản lời nhất định. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

 Đặc biệt, trong thời gian này, con giáp còn có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ những trò chơi may rủi hay người thân biếu tặng.

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Trong 48 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 48 ngày tới vận trình thăng tiến. Bản mệnh sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến chức. Phương diện tài lộc của Dậu có khởi sắc hơn, đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái.

 

Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yếu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Tuy nhiên, con giáp vẫn nhận được sự quan tâm từ người khác phái, vận đào hoa vô cùng vượng sắc.

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Người tuổi Dậu trong 48 ngày tới vận trình thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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