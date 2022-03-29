Trong 10 ngày đầu tháng 4, vạn sự tùy duyên, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài lộc thịnh vượng, vương lên những đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 09:43

Trong 10 ngày đầu tháng 4, 3 con giáp may mắn tài lộc vô biên, sự nghiệp phát đạt, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày đầu tháng 4 sự nghiệp hanh thông, vận trình phát đạt. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành công việc của mình dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Vì vậy, Mùi được mọi người đánh giá cao, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. Tài lộc được khai mở. Con giáp kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Chuyện tình cảm của Mùi có nhiều chuyển biến tốt. Bản mệnh và nửa kia đã giải tỏa được khúc mắc, tình cảm ngày càng mãnh liệt. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng hợp ý trong thời gian này.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày đầu tháng 4 sự nghiệp hanh thông, vận trình phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày đầu tháng 4 vận trình vượng phát. Con giáp nếu là người làm công ăn lương sẽ nhận nhiều tài lộc, lương thưởng tăng lên không ngừng. Bản mệnh có cơ hội chạm đến những vị trí cao hơn. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp quý nhân quỳ trợ, ký được nhiều hợp đồng lớn, phất lên thành đại gia nghìn tỷ.

Người tuổi Dậu luôn biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội nên có thể tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Con giáp có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày đầu tháng 4 vận trình vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn rước lộc vào nhà, vận trình thênh thang, vượng phát. Con giáp đạt được năng suất làm việc cực cao. Bản mệnh sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được. Tài vận lên cao, con giáp "đánh đâu thắng đó" thu về nhiều của cải, tiền bạc.

 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

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Người tuổi Thân may mắn rước lộc vào nhà, vận trình thênh thang, vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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