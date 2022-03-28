Tử vi 4 ngày đầu tháng 4, mở của công danh, hanh thông tài lộc, 3 con giáp vận mệnh bao phủ hoàng kim, liên tiếp đón nhận may mắn, thẳng tiến chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 18:25

Hãy cùng xem bạn có thuộc top 3 con giáp may mắn giàu sang trong 4 ngày đầu tháng 4 này không nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 4 ngày đầu tháng 4 vận trình phát đạt, sự nghiệp hanh thông. Tam Hội giúp sức, con giáp chẳng ngại đối diện với khó khăn, thức thách. Thậm chí bạn sẵn sàng nhận những công việc vất vả hơn mọi người xung quanh để tìm kiếm cơ hội làm giàu, gia tăng thu nhập. Ở một số trường hợp, con giáp có tài lãnh đạo sẽ có thể dẫn dắt cả tập thể, mở đường cho một chặng đường phát triển mới. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ bạn.

Vận tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp có cơ hội gặp được người hợp ý. Tuy nhiên, con giáp này cần phải cởi mở hơn trong các mối quan hệ, đừng tỏ vẻ quá xa cách với mọi người xung quanh.

con giap may man 1
Người tuổi Mão trong 4 ngày đầu tháng 4 vận trình phát đạt, sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 4 ngày đầu tháng 4, người tuổi Thân chạm đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài. Con giáp không cần phải quá lao lực nhưng vẫn thực hiện tốt các kế hoạch đã đặt ra. Tài vận hanh thông, bản mệnh rất dễ kiếm tiền trong giai đoạn này. Thu nhập ở cả nghề cả chính lẫn phụ của Thân đều gia tăng đáng kể. Nếu biết sắp xếp và nắm bắt cơ hội, con giáp sẽ ngày càng trở nên giàu sang, dư dả.

Nhân duyên của người độc thân có phần thuận lợi hơn so với người đã lập gia đình. Vận đào hoa tươi sắc, bạn có thêm những mối quan hệ mới, mở rộng sự quen biết với nhiều người khác phái. Đây cũng là cơ hội để bạn có thêm lựa chọn cho người trăm năm.

con giap may man 2
Trong 4 ngày đầu tháng 4, người tuổi Thân chạm đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 4 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều hỷ sự trong vận mệnh. Công việc của tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của quý nhân. Con giáp may mắn xác định hướng phát triển trong tương lai hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều hay từ người này.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng lo ngại. Bản mệnh vốn khỏe mạnh cộng thêm chăm chỉ luyện tập, duy trì lối sống khoa học nên luôn giữ được phong độ tốt nhất cho mình, ít bị bệnh tật làm phiền.

con giap may man 3
Trong 4 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều hỷ sự trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 4 ngày đầu tháng 4 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết