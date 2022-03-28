Vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn, sự nghiệp hanh thông, công danh phát đạt trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 02:06

Hãy cùng xem bạn có phải là một trong 3 con giáp may mắn nhất trong 2 tháng tới không nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 2 tháng tới được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tiền tài, lợi lộc. Công việc của con giáo diễn ra thuận lợi, thu nhập ngày càng lớn giúp bản mệnh dư sức chi trả cho các nhu cầu xa xỉ của mình. Đây là cách con giáp tự thưởng cho bản thân sau khoảng thời gian hết mình cho sự nghiệp. Thậm chí, Thìn còn tiết kiệm được một khoản kha khá cho những kế hoạch về sau.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều khởi sắc. Bản mệnh và nửa kia hạnh phúc viên mãn trong sự chúc mừng của mọi người. Con giáp độc thân cũng may mắn tìm được đối tình yêu đích thực.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn trong 2 tháng tới được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tiền tài, lợi lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 2 tháng tới, vận trình của người tuổi Dậu không có gì đáng ngại. Đường công danh sự nghiệp con giáp có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Dậu nên tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Vận trình tài lộc của con giáp may mắn thăng tiến đều đều. Nguồn thu nhập ổn định, con giáp không lo chi tiêu. Ngoài ra, con giáp cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền.

con giap may man 2
Trong 2 tháng tới, vận trình của người tuổi Dậu không có gì đáng ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 tháng tới mọi thứ đều hanh thông, xuôi thuận. Con giáp nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ có được nhiều cơ hội mở rộng quy mô làm ăn, tiền tài đổ về không đếm hết. Con giáp có thể sẽ phất lên thành đại gia nghìn tỷ sớm thôi. Còn người làm công ăn lương sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức. Con giáp có sự nghiệp vững vàng, tài lộc hanh thông, dư dả.

Chuyện tình cảm thay đổi tích cực. Bạn và nửa ki chấp nhận khiếm khuyết của đối phương, cùng nhau vượt qua thử thách của cuộc sống. Nhìn chung, vận trình sắp tới của Mùi không có gì đáng ngại.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi trong 2 tháng tới mọi thứ đều hanh thông, xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Vận mệnh phú quý, phước lộc dạt dào, 3 con giáp SỰ NGHIỆP thênh thang, TIỀN VÀNG chất đống, có điềm báo thăng quan tiến chức trong 20 ngày đầu tháng 4

Vận mệnh phú quý, phước lộc dạt dào, 3 con giáp SỰ NGHIỆP thênh thang, TIỀN VÀNG chất đống, có điềm báo thăng quan tiến chức trong 20 ngày đầu tháng 4

Trong 20 ngày đầu tháng 4, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền của đầy nhà, vận trình khai thông, mở rộng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 2 tháng tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết