Cát Tinh khuất bóng, vận xui bao trùm, 3 con giáp liên tục đối mặt với rắc rối, sự nghiệp lao dốc, tài lộc nguy nan, bị cuốn vào thị phi không đáng có trong 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 23:54

Hãy cùng xem bạn có không may rơi vào danh sách 3 con giáp xui xẻo trong 2 ngày tới này không nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối trong 2 ngày tới. Con giáp hãy nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tình hình tài chính của Thìn cũng không mấy khả quan. Con giáp liên tiếp thua lỗ trong công việc khiến tiền tài bị đe dọa. Lời khuyên cho con giáp trước hoàn cảnh hiện tại là hãy suy xét kỹ  trước khi quyết định gì, chỉ cần phạm sai thêm đôi ba lần nữa thôi, mọi thứ Thìn có trước mắt sẽ tan biến.

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Người tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào 2 ngày tới, người tuổi Dần khó thoát vận xui. Dưới áp lực từ công việc và cuộc sống, con giáp trở nên khó kiềm chế cảm xúc của mình và có thể nói ra những lời tổn thương đến người xung quanh. Việc nhận định quá chủ quan một vấn đề và lên án gay gắt sai lầm của người khác khiến Dần trở thành ‘kẻ đáng ghét” trong mắt mọi người. Dần cần sửa đổi điều này ngay nếu không muốn bị mọi người xa lánh.

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Vào 2 ngày tới, người tuổi Dần khó thoát vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 2 ngày tới, người tuổi Mão cần cẩn thận với chuyện tiền nong. Nhất là khi bạn chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ nhầm lẫn. Con giáp xui xẻo này nên nhờ người khác soát lỗi cho bạn sẽ tối ưu hơn. Con giáp cũng trở nên nóng nảy, khăng khăng bảo vệ những lý lẽ của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác. Điều này khiến bạn "mất điểm" trong mắt cả đồng nghiệp lẫn cấp trên. Mão hãy cẩn thận trong cách cư xử nhé.

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Trong 2 ngày tới, người tuổi Mão cần cẩn thận với chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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