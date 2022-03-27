Trong vòng 5 ngày (29/3 - 2/4), vận may chủ động tìm đến, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, hỷ sự liên tiếp gõ cửa, tiền tài chồng chất không chỗ chứa

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 20:00

Trong vòng 5 ngày (29/3 - 2/4), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dư dả, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 5 ngày tới đón nhận nhiều tin vui lớn. Con giáp may mắn này gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, không uổng công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Nếu được trao cơ hội, hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những gì mà mình có. Vận tài lộc của con giáp khởi sắc, hanh thông. Mão tiền bạc dư dả, chi tiêu thoải mái.

Bên cạnh đó, nhờ các mối quan hệ xã giao hữu hảo mà bạn có được những sự san sẻ, động viên trong cả công việc và cuộc sống. Mão hài lòng với những gì mình có hiện tại.

Trong vòng 5 ngày (29/3 - 2/4), vận may chủ động tìm đến, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, hỷ sự liên tiếp gõ cửa, tiền tài chồng chất không chỗ chứa - Ảnh 1
Người tuổi Mão trong 5 ngày tới đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 5 ngày vận trình hanh thông, công danh thăng hạng. Con giáp có bước tiến lớn trong sự nghiệp, nhiều cơ hội đến với bạn hơn. Bạn có thể nhận được thêm dự án mới hay lời mời hợp tác làm ăn. Hãy cố gắng hết sức để thể hiện tài năng, tâm huyết của bản thân. Làm việc hăng say, có trách nhiệm giúp bản mệnh thu về nhiều tiền bạc, đủ để giúp cả gia đình bạn có được cuộc sống ấm êm, sung túc.

Sức khỏe của con giáp không có nhiều thay đổi trong thời gian này. Bản mệnh có lối sống khoa học và rất quan tâm đến những thay đổi của cơ thể vì vậy rất ít khi bị bệnh tật quấy rầy.

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Người tuổi Ngọ trong 5 ngày vận trình hanh thông, công danh thăng hạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới Cát khí vây quanh, có nhiều hỷ sự. Vận may chủ động tìm đến, con giáp có nhiều cơ hội thể hiện tài năng. Người thân, đối tác đều có thể trở thành quý nhân. Bản mệnh nên chú ý trong các hoạt động xã giao, ứng xử để tránh những thị phi không đáng có. Nhìn chung, vận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại.

Chuyện tình cảm của con giáp êm đềm, tốt đẹp. Bạn và nửa kia biết thông cảm và trân trọng lẫn nhau. Cả hai nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ những người xung quanh.

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới Cát khí vây quanh, có nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Quý nhân mang đến hỷ sự, 3 con giáp có được vận may hiếm thấy, tài lộc hanh hanh thông, công danh hưng thịnh, đếm tiền mỏi cả tay trong 10 ngày tới

Quý nhân mang đến hỷ sự, 3 con giáp có được vận may hiếm thấy, tài lộc hanh hanh thông, công danh hưng thịnh, đếm tiền mỏi cả tay trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền bạc vô biên, sự nghiệp phát triển, vận trình rực sáng xua đuổi điều xui.

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