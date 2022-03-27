Quý nhân mang đến hỷ sự, 3 con giáp có được vận may hiếm thấy, tài lộc hanh hanh thông, công danh hưng thịnh, đếm tiền mỏi cả tay trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 18:18

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền bạc vô biên, sự nghiệp phát triển, vận trình rực sáng xua đuổi điều xui.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới tài lộc dư dả, tận hưởng giàu sang. Con giáp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu định hướng được con đường phía trước, chuẩn bị cho sự chuyển mình ngoạn mục. Vận tài lộc của Sửu cũng vì thế mà rực sáng. Thu nhập cả chính lẫn phụ của con giáp may mắn này đều gia tăng đáng kể. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có những bước tiến lớn. Bản mệnh tìm được người đồng điệu trong tâm hồn. cùng nhau trải qua nhiều những vui buồn trong cuộc sống.

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Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới tài lộc dư dả, tận hưởng giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình rực sáng, tỏa ánh hào quang. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp hết lòng với công việc, mang đến những chiến thắng vang dội cho tập thể. Vì vậy, Tỵ hãy mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Còn nếu là người làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều điều lợi. Thu nhập tăng lên đáng kể, phất lên thành đại gia trong phút chốc.

Nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa, đây là dịp thuận lợi để người độc thân có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Khi trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình, do dự quá lâu cơ hội sẽ vụt mất.

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Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình rực sáng, tỏa ánh hào quang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình có những bước tiến đáng kể. Con giáp may mắn được quý nhân chiếu cố, tạo thành bệ phóng vững chắc về lâu dài. Sau thời gian nằm gai nếm mật là giai đoạn rước tài đón lộc về nhà. Con giáp nên tranh thủ tất cả các cơ hội đến với mình trong thời gian này, triển khác các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc yêu thích.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên khác trong gia đình đã được cải thiện. Những tranh chấp, mâu thuẫn không còn, tình cảm gia đình ngày càng gắn kết.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình có những bước tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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