Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ quý nhân nâng bước, sự nghiệp chạm đến thành công vang dội, Mão vướng nhiều thị phi, tài lộc lâm nguy, đứt đoạn

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong thứ Hai diễn ra vô cùng thuận lợi. Nguồn năng lượng tích cực giúp con giáp có đủ can đảm để đối đầu với mọi thử thách trước mắt. Những vấn đề rắc rối hay khó khăn hiện tại chỉ càng khơi gợi ở con giáp này năng lực chiến đấu và chinh phục của mình.

Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp và nửa kia hàn gắn tình cảm sau khoảng thời gian xa cách. Đôi bên đã có sự cảm thông, chia sẻ với nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai cho thấy, đường tài lộc của tuổi Dần không được sáng. Có lẽ là ngày đầu tuần nên bản mệnh dễ mù quáng mà tiêu tiền bạc vô lối, khiến cho túi tiền vốn đang căng phồng cũng trở nên xẹp lép. Con giáp cần có kế hoạch trong việc sử dụng tiền bạc, tránh lâm vào thiếu hụt.

Trong chuyện tình cảm, Hung Tinh tương phá gây ra ảnh hưởng lớn với con giáp này. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn nhằm hàn gắn những rạn nứt vốn đang tồn tại.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai đánh mất cá tính của mình, dễ bị kẻ xấu đưa đẩy khiến con giáp làm những việc sai lầm. Thậm chí bạn không đủ tỉnh táo để nhận ra mình sai thì càng là điều đáng lo, bạn nên tìm cách mở mang kiến thức thay vì cố bắt chước theo ai đó ngay lập tức.

Đường tài lộc của bạn thời gian này lại kém may mắn hơn hẳn so với trước đây. Thậm chí một số người còn không may rơi vào rắc rối về tiền bạc, cần phải có thời gian để bình tĩnh xử lý từng bước một.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn rất dễ gây mất lòng người khác trong thứ Hai. Con giáp chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ Cục diện Tương Hại nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, không muốn nghe theo ai. Con giáp dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt rõ rệt khi yêu thương dần nhường chỗ cho cãi vả lên ngôi. Khi cả hai không còn ý muốn nỗ lực níu giữ tình cảm thì việc đổ vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra dễ dàng. Được biết con giáp có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân trong ngày. Việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đem lại cho bản mệnh sự công nhận của cấp và đồng nghiệp.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập được nâng cao đem lại cho con giáp này một cuộc sống đáng mơ ước.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Ngọ

Vào thứ Hai, vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ khởi sắc rực rỡ. Con giáp làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà. Tử vi nhắc bản mệnh cần thêm quyết đoán và sáng suốt, đưa ra quyết định nhanh chóng sẽ có được cơ hội phát tài. Con giáp có thể dễ dàng đón đầu xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền về tay.

Bạn gặp quá nhiều thuận lợi và may mắn, nhưng đừng chủ quan kẻo mang đến nhiều xui xẻo hơn. Bạn nên chú ý các giới hạn của bản thân, đừng ham mê đầu tư quá nhiều mà dễ mắc sai lầm chí mạng.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Mùi

Tứ hành xung gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Do đó, hãy luôn tập trung vào công việc, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu xen vào lợi dụng.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa con giáp và người thân trở nên bất hòa. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần lắng nghe ý kiến đối phương một cách chân thành hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Thân

Vào thứ Hai, người tuổi Thân có thể sẽ phải dành thời gian cho công việc. Điều ấy khiến cho con giáp này khá mệt mỏi và căng thẳng vì đủ thứ chuyện rắc rối ập đến trong ngày. Đối diện với hoạ tiểu nhân, con giáp này cần phải giữ tinh thần vững vàng và kiên trì bền bỉ nhằm hạn chế tối đa các tai hoạ khôn lường.

Chuyện tình yêu lứa đôi cũng gặp nhiều trục trặc. Nhưng dù thế nào xảy ra cũng đừng quên sự gượng ép trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ mang tới hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong thứ Hai diễn ra vô cùng thông thuận. Cát tinh nâng đỡ kịp thời tạo cơ hội cho bản mệnh thể hiện tối đa năng lực của mình. Nếu giữ tốt tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc này thì tương lai bản mệnh sẽ vô cùng xán lạn.

Tình cảm khởi sắc, sự nỗ lực vun vén của cả hai may mắn khi tìm được điểm chung. Tuổi Dậu độc thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự khéo léo, tinh tế của mình.

Mọi việc của người tuổi Dậu trong thứ Hai diễn ra vô cùng thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Tuất

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất phải đối đầu với những rắc rối có thể xảy ra. Ngày đầu tuần tinh thần uể oải có thể khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo thứ Hai có kẻ "ném đá giấu tay" xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình, không hoàn toàn phụ thuộc vào ai.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trong thứ Hai diễn ra thuận lợi. Sự thông minh, sáng suốt và linh hoạt của bản mệnh được vận dụng kịp thời. Đặc biệt là với những người đang đứng ở vị trí lãnh đạo sẽ có những phương hướng đúng đắn dẫn dắt tập thể đi lên.

Vận trình tài lộc vượng phát. Cơ hội mở rộng quy mô làm ăn và tìm kiếm khách hàng có chiều hướng khả quan trông thấy.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.