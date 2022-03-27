Tử vi 4 ngày đầu tuần (28/3 - 31/3), Thần may mắn mang tiền đến, 3 con giáp được vận phát tài, công danh thăng hạng, phúc khí vây quanh, muốn gì được nấy

Tử vi 4 ngày đầu tuần (28/3 - 31/3), 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, thành công bứt phá, hanh thông tài vận.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày đầu tuần vận trình có nhiều khởi sắc. Con giáp may mắn đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đối với sự nghiệp, bản mệnh thu được nhiều tiền của, có được cuộc sống dư dả, thoải mái. Không cần tốn quá nhiều công sức, Mùi có được những gì mình muốn.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng tiến triển mới. Bạn và người ấy đã yêu nhau đã lâu và hiểu được những giá trị của đối phương. Một cái kết hạnh phúc sẽ đến với cả hai trong tương lai gần.

Người tuổi Mùi trong 4 ngày đầu tuần vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự. Nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh, con giáp giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong trước đó. Đây là cơ hội để bạn ghi điểm với cấp trên, nâng cao thu nhập.

Bản mệnh và những thành viên khác trong gia đình giải quyết mọi hiểu lầm, kéo gần khoảng cách. Vận đào hoa cũng đang đến với con giáp, nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được “duyên tiền định”, sẽ có hỷ sự trong nay mai.

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn ngút trời trong 4 ngày đầu tuần. Trong công việc, con giáp nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên được giao nhiều chức vụ quan trọng. Nếu bắt đúng cơ hội, con giáp một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng tiền tài ơn trên ban cho.

Con giáp luôn vạch ra kế hoạch sẵn có cho cuộc đời mình, từ đó tập trung tiến về phía trước, thu hái thành công. Con giáp thường đạt được nhiều thành tích nhất định khi còn khá trẻ.

Người tuổi Hợi may mắn ngút trời trong 4 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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