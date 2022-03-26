Tử vi những ngày đầu tháng 4: Vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp thuận lợi bứt phá, thăng tiến công danh, tiền tài chất thành đống ú ụ

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 20:01

Tử vi những ngày đầu tháng 4, 3 con giáp may mắn tiền vàng đầy tủ, thuận thể làm giàu, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong những ngày đầu tháng 4 chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Thân Tài xuất hiện giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của con giáp thịnh vượng thấy rõ. Các mối quan hệ xã giao phát triển, con giáp cơ hội thăng hoa, đổi đời, tiền tài chất đầy trong kho. 

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của con giáp trở nên thịnh vượng bất ngờ. Ngọ độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý, tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Còn đối với người đã lập gia đình sẽ nhận tin vui từ người thân, gia đạo an yên, bình ổn.

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Người tuổi Ngọ trong những ngày đầu tháng 4 chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong những ngày đầu tháng 4 vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát. Con giáp luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh nên được quý mến, dù gặp khó khăn gì cũng sẽ có quý nhân ra tay tương trợ. Vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, con giáp làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió. 

Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc thăng tiến. Con giáp kiếm được một khoản tiền lớn. Cả thu nhập chính và phụ của bản mệnh đều tăng lên vượt bậc. Tỵ chớ nên tiêu xài phung phí mà hãy tích lũy tiền bạc cho những kế hoạch mai sau.

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Người tuổi Tỵ trong những ngày đầu tháng 4 vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn biết tận dụng cơ hội để tiến thân nên rất nhanh phất lên giàu. Trong những ngày đầu tháng 4, con giáp may mắn có thể chạm đến những thành tích đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, con giáp nhận được tạo cơ hội kiếm tiền, sống đời vui vẻ, thoải mái.

Chuyện gia đạo của con giáp có nhiều thay đổi đáng kể. Con giáp may mắn cùng các thành viên đã giải quyết được các mâu thuẫn, tình cảm gia đình càng thêm gắn bó.

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Người tuổi Tuất luôn biết tận dụng cơ hội để tiến thân nên rất nhanh phất lên giàu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tuần mới (28/3 -3/4), Thần Tài phát tiến, sự nghiệp thăng tiến, 3 con giáp vận trình hanh thông, tiền tài chất đống, một tay ôm trọn vận may trong thiên hạ

Tử vi tuần mới (28/3 -3/4), Thần Tài phát tiến, sự nghiệp thăng tiến, 3 con giáp vận trình hanh thông, tiền tài chất đống, một tay ôm trọn vận may trong thiên hạ

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