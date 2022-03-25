Tử vi 2 ngày cuối tháng 3 (30/3 - 31/3), gom VÀNG thu LỘC, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, vận trình khai sáng, liên tiếp gặp may, chìm đắm trong giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 25/03/2022 22:00

Trong 2 ngày cuối tháng 3 (30/3 - 31/3), 3 con giáp làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 2 ngày cuối tháng 3 vận trình không có gì đáng ngại. Bản mệnh nếu đang có ý định mở rộng công việc làm ăn hay bắt đầu những kế hoạch mới thì có thể tiến hành ngay từ bây giờ bởi có thể nhận được thành công vang dội. Con đường tài lộc của con giáp may mắn có nhiều chuyển biến tích cực. Lợi nhuận mà con giáp kiếm được trong thời gian này nhiều không kể hết. Thân thoải mái chi tiêu, không lo thiếu thốn.

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Người tuổi Thân trong 2 ngày cuối tháng 3 vận trình không có gì đáng ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tháng 3 có được nhiều may mắn. Công việc của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Bản mệnh được bạn bè giúp đỡ nên có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức. Cách làm việc linh hoạt, nhạy bén và khả năng chịu đựng áp lực tốt là điểm cộng cho con giáp trên bước đường thăng tiến dù làm việc trong lĩnh vực nào. Nhìn chung, 2 ngày cuối tháng, vận mệnh con giáp không có gì đáng ngại.

con giap may man 2
Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tháng 3 có được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tháng 3 có được muôn vàn tài lộc. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp phất lên giàu sang, thuận lợi ngồi lên những vị trí mà mình hằng ao ước. Còn nếu là người kinh doanh buôn bán sẽ rất ký kết được nhiều hợp đồng tiền tỷ, phất lên thành đại gia trong phút chốc. Ngoài ra, con giáp còn có cơ duyên gặp được quý nhân. Người này sẽ trở thành tri kỷ, chia sẻ và giúp đỡ con giáp trong tương lai.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tháng 3 có được muôn vàn tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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