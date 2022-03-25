Đại thắng công danh, Thần Phật ban phước, 3 con giáp may mắn sự nghiệp đi lên, vượng sắc tài lộc, tha hồ tiêu tiền không lo thiếu hụt trong vòng 12 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn vượng sắc tài lộc, làm ăn thăng hạng, vận trình huy hoàng, rực rỡ.
- Tử vi 2 ngày cuối tuần (26/3 - 27/3), nhận được đãi ngộ lớn của Thần Tài, 3 con giáp vận trình sáng rực, vàng bạc đầy nhà, hiện thực hóa ước nguyện còn dang dở
- Đường tài lộc có điểm sáng, 3 con giáp làm ăn phát đạt, vận may dồi dào, có được nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng trong những ngày cuối tháng 3
Tuổi Tý
. Bản mệnh có những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp. Nếu có khó khăn, con giáp cần bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề vì rất có thể đây chính là cánh cửa cuối giúp con giáp, nếu vượt qua, Tý sẽ phất lên giàu có.
Trong tình cảm, con giáp cần tiết chế cảm xúc và dành không gian riêng cho cả hai. Sự thấu hiểu và chân thành sẽ giúp cho bạn và nửa kia hóa giải hiểu lầm, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần nhận lộc trời cho trong 12 ngày tới. Những người kinh doanh có quý nhân giúp đỡ nên công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng khiến người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt, con giáp ăn lương, sự nghiệp thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội thể hiện tài năng.
Vận đào hoa cũng đang đến với bản mệnh, nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được đối tượng hợp ý, đó nhận hỷ sự trong tương lai.
Tuổi Tuất
Người tuổi Ngọ sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong 12 ngày tới. Con giáp có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Bản mệnh có điềm báo thăng quan tiến chức khá rõ. Nếu có thể tiếp tục duy trì phong độ làm việc thì bản mệnh sẽ sớm thăng tiến, có được chức vụ mà mình mong muốn.
Vận trình tình cảm thăng hoa. Tình yêu viên mãn và rực rỡ tiếp thêm động lực cho con giáp may mắn này và nửa kia cùng nhau tiến về phía trước.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.