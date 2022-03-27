Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 28/3/2022, vận khí thụt lùi, khó thoát vận xui, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, làm gì cũng thất bại, tài vận nguy nan, lâm vào túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 15:44

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 28/3/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình đen tối, tà khí vây quanh, làm gì cũng khó thoát kiếp nạn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai nhận vận trình không mấy sáng sủa. Có lẽ là ngày đầu tuần nên phải tiêu tiền quá nhiều vào các mối quan hệ ngoại giao. Con giáp xui xẻo này cần có kế hoạch trong việc sử dụng tiền bạc, tránh lâm vào thiếu hụt.

Trong chuyện tình cảm của con giáp cũng không mấy suôn sẻ. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn nhằm hàn gắn những rạn nứt vốn đang tồn tại. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng như ý.

con giap xui xeo 1
Người tuổi Dần trong thứ Hai nhận vận trình không mấy sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thứ Hai, người tuổi Mão dễ bị kẻ xấu đưa đẩy làm ra những việc sai lầm. Thậm chí, bạn không đủ tỉnh táo để tự đưa ra quyết định và phải phụ thuộc nhiều vào những người xung quanh. Lời khuyên cho Mão là nên thận trọng, tự giải quyết các vấn đề của mình chớ nên lệ thuộc vào người khác.

Con giáp kém may mắn trong đường tài lộc. Bản mệnh rơi vào rắc rối về tiền bạc, cần phải có thời gian để bình tĩnh xử lý từng bước một. 

con giap xui xeo 2
Trong thứ Hai, người tuổi Mão dễ bị kẻ xấu đưa đẩy làm ra những việc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai vận khí thụt lùi, khó thoát vận xui. Con giáp này khá mệt mỏi và căng thẳng vì đủ thứ chuyện rắc rối ập đến trong ngày. Bản mệnh không có thời gian nghỉ ngơi và đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Tinh thần vững vàng và kiên trì là chìa khóa giúp bạn vượt qua khó khăn.

Chuyện tình yêu lứa đôi cũng gặp nhiều trục trặc. Cả hai không tìm được tiếng nói chung, Hãy suy nghĩ về mối quan hệ này, sự gượng ép trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ mang tới hạnh phúc.

con giap xui xeo 3
Người tuổi Thân trong thứ Hai vận khí thụt lùi, khó thoát vận xui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ quý nhân nâng bước, sự nghiệp chạm đến thành công vang dội, Mão vướng nhiều thị phi, tài lộc lâm nguy, đứt đoạn

Tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ quý nhân nâng bước, sự nghiệp chạm đến thành công vang dội, Mão vướng nhiều thị phi, tài lộc lâm nguy, đứt đoạn

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 28/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Ngọ vận trình lên hương, làm ăn thuận lợi. Trong khi đó, người tuổi Mão vướng nhiều thị phi, tài lộc đi xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi thứ Hai tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất