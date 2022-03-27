Tử vi nửa đầu tháng 4: Tìm được mỏ vàng, vận trình rực sáng, 3 con giáp công danh thăng hạng, tài lộc dồi dào, may mắn thụ hưởng nhiều đặc ân từ ơn trên

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 17:10

Hãy cùng xem bạn có thuộc 3 con giáp may mắn nhất trong nửa đầu tháng 4 này không nhé.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Mùi trong nửa đầu tháng 4 tài lộc thăng hạng, công danh vẻ vang. Được quý nhân phù trợ, con giáp này liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền bạc tài chính có sự tăng mạnh. Con giáp không chỉ kiếm tiền từ công việc chính mà còn có khoản thu nhập dồi dào từ các công việc tay trái nữa. Bản mệnh đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch mua bán bất động sản, đầu tư và sinh lời.

Cũng trong giai đoạn này, bản mệnh bắt tay triển khai những dự định mới. Mọi công việc đều có tiềm năng phát triển lớn, dễ khiến tài vận bứt phá, tăng cấp số nhân.

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Người tuổi Mùi trong nửa đầu tháng 4 tài lộc thăng hạng, công danh vẻ vang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong nửa đầu tháng 4, người tuổi Tuất dưới sự soi sáng của Cát Tinh nên nhanh chóng phát tài, vận trình phất lên như diều gặp gió. Con giáp dám nghĩ dám làm, gặt hái được những thành công vang dội. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, bản mệnh được cấp trên thưởng nóng vì những đóng góp cho tập thể. Nhìn chung, vấn đề tài chính của con giáp may mắn trong giai đoạn này không có gì đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau.

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Trong nửa đầu tháng 4, người tuổi Tuất dưới sự soi sáng của Cát Tinh nên nhanh chóng phát tà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong nửa đầu tháng 4 nhận được nhiều tin tốt. Công việc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và ngày càng trở nên thuận lợi. Con giáp được bạn bè, người quen giới thiệu cho nhiều cơ hội thăng quan phát tài. Tuy sẽ có chút bận rộn nhưng bản mệnh nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống dư dả, phất lên giàu sang, sung túc.

Chuyện tình duyên của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được đối tượng như ý, thoát khỏi cô đơn sau một khoảng thời gian dài. Người đã lập gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Hợi trong nửa đầu tháng 4 nhận được nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 28/3/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình đen tối, tà khí vây quanh, làm gì cũng khó thoát kiếp nạn.

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