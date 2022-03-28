Trong tuần cuối cùng của tháng 3, tà khí vây quanh, tiểu nhân đeo bám, 3 con giáp khó thoát kiếp nạn, tài vận tiêu tan, sự nghiệp rơi xuống vực sâu không đáy

Hãy cùng xem bạn có không may lọt vào danh sách 3 con giáp xui xẻo trong tuần cuối cùng của tháng 3 không nhé.

Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ có khả năng vướng phải nhiều tranh chấp, thị phi trong tuần cuối cùng của tháng 3. Các mối quan hệ xã giao của con giáp trở nên vô cùng căng thẳng. Sự bất đồng quan điểm khiến cho đôi bên không ngừng mâu thuẫn, tranh cãi liên tục. Những lời nói ra lúc nóng giận có thể khiến bản mệnh phải hối hận sau này. Vì thế , lời khuyên cho Ngọ trong tình cảnh này là nên hết sức tỉnh táo, tránh xa mọi thị phi mà nên tập trung toàn lực vào công việc để thay đổi tương lai. Con giáp gặp khó khăn về kinh tế. Chi tiêu quá tay khiến con giáp xui xẻo luôn rơi vào túng thiếu. Thay vì ngồi than vãn, bạn hãy mau chóng xốc lại tinh thần và bắt đầu sửa chữa sai lầm.

Người tuổi Ngọ có khả năng vướng phải nhiều tranh chấp, thị phi trong tuần cuối cùng của tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Vận trình của người tuổi Dần trong tuần cuối cùng của tháng 3 lên xuống thất thường. Con giáp xui xẻo trở nên nóng vội, hấp tấp hơn trước các quyết định quan trọng. Sự thiếu tỉnh táo sẽ trở thành con dao giết chết sự nghiệp của bạn. Dần rơi vào vô số các rắc rối ngoài ý muốn. Tuy nhiên nếu bạn vượt qua được thì sẽ có nhiều cơ hội để gặt hái thành công. Vận trình tình cảm kém sắc. Bạn và nửa kia đang xảy ra mâu thuẫn trầm trọng. Sự xuất hiện của người thứ 23 khiến mọi chuyện rối ren. Người độc thân cần mở lòng mình hơn nếu muốn tìm được một nửa yêu thương.

Vận trình của người tuổi Dần trong tuần cuối cùng của tháng 3 lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Người tuổi Tý vướng vào những rắc rối không liên quan đến mình trong tuần cuối cùng của tháng 3. Tiểu nhân rình rập hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Đây là thời gian mà điều tốt nhất bạn có thể làm chính là kiểm soát tinh thần của chính mình, tránh những trận cãi vã không đáng có. Chuyện tình cảm của Tý cũng có nhiều biến cố nhất định. Mâu thuẫn chồng chất khiến bạn và người ấy đều cảm thấy mệt mỏi. Cả hai nên cho nhau thời gian riêng để xem xét lại mối quan hệ này. Người tuổi Tý vướng vào những rắc rối không liên quan đến mình trong tuần cuối cùng của tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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