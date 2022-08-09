Tử vi 4 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp này được thần tài phù trợ, mua nhà đổi xe là chuyện nhỏ, sự nghiệp phất lên như "diều gặp gió"

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 16:33

"Thời tới cản không kịp", tài lộc tràn về, thăng quan tiến chức cho 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ sau đây vào những tháng cuối của năm 2022.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Tuổi Mão cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực.

Tử vi 4 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp này được thần tài phù trợ, mua nhà đổi xe là chuyện nhỏ, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 tháng cuối năm 2022, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, những người tuổi Mão có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Song bên cạnh đó, người tuổi Mão cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất tài năng, cá tính và luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật. Họ là người đầy cá tính và luôn nổi bật. Người tuổi Hợi luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của bản thân và tôn trọng những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. Tất nhiên, họ là người lạc quan, năng nổ và tràn đầy năng lượng.

Tử vi 4 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp này được thần tài phù trợ, mua nhà đổi xe là chuyện nhỏ, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này là dám nghĩ dám làm và nói được làm được. Người tuổi Hợi cũng rất hào phóng, sòng phẳng nên họ được nhiều người yêu mến. Vào những tháng cuối năm 2022, may mắn sẽ gõ cửa nhà người tuổi Hợi. Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý.

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân vốn thông minh, cẩn thận, kiên trì, biết tận dụng nguồn lực có sẵn để đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra.

Tử vi 4 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp này được thần tài phù trợ, mua nhà đổi xe là chuyện nhỏ, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, những người tuổi Thân thường có tính cách hòa đồng, hướng ngoại, có nhiều bạn bè nên xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Từ nay đến cuối năm 2022, người tuổi Thân được Thần Tài nâng đỡ, có nhiều vận may nên vận trình tài lộc vô cùng tốt. Nếu là người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng còn nếu là người kinh doanh thì làm ăn tấn tới, buôn bán ngày càng đông khách.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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