Ghen nổ mắt 3 con giáp dễ trúng độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, xui xẻo qua đi, đào hoa nở rộ, tình duyên như ý trong 10 ngày tới (10 - 20/8)

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 15:26

Trong 10 ngày tới, vận trình của những con giáp này may mắn không kể xiết, họ có cơ hội phát tài phát lộc, tình duyên hanh thông vô cùng.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo. Trong 10 ngày tới (10 - 20/8), vận may của con giáp Thìn rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc, tìm kiếm của cải một cách đàng hoàng, tiền bạc không thiếu, chi tiêu thì vận may ngày càng vượng.

Sức khỏe ngày càng hanh thông, ngoài ra công việc hiện tại dễ thu hút sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo, quan chức cấp cao sinh vượng khí, đặt nền móng vững chắc cho tương lai, tiền vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Ghen nổ mắt 3 con giáp dễ trúng độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, xui xẻo qua đi, đào hoa nở rộ, tình duyên như ý trong 10 ngày tới (10 - 20/8) - Ảnh 1
Những người tuổi Thìn có tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo. Trong 10 ngày tới (10 - 20/8), vận may của con giáp Thìn rất bùng nổ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới (10 - 20/8) làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Con giáp được đánh giá cao vì có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc. Bạn được cấp trên xem trọng, cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Tuy công việc sẽ thêm phần vất vả nhưng con giáp sẽ được tự do thể hiện sự sáng tạo và thu được phần thưởng xứng đáng.

Tình cảm của con giáp đang bước vào giai đoạn nồng nàn. Tuất và người ấy thấu hiểu lẫn nhau và dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Cặp đôi được bạn bè và gia đình ủng hộ.

Ghen nổ mắt 3 con giáp dễ trúng độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, xui xẻo qua đi, đào hoa nở rộ, tình duyên như ý trong 10 ngày tới (10 - 20/8) - Ảnh 2
Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới (10 - 20/8) làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới (10 - 20/8), vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tốt. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những điều mình muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, thoải mái chi tiêu, không cần phải nhìn trước ngó sau, thắt lưng buộc bụng.

Chuyện kinh doanh thuận lợi, khách hàng càng ngày càng lui đến nhiều khi biết tiếng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương thăng chức, khả năng thăng tiến ngày càng cao hơn, tỷ lệ thuận với những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bạn.

Tuổi Tý gặp nhiều chuyện may đến mức trúng thưởng, trúng số cũng không có gì là lạ. Đây là thời điểm mà người tuổi Tý có thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích của mình. Những dự án, công việc đang triển khai diễn ra trót lọt, mang lại thu nhập cao và ổn định. Nhờ may mắn, bạn rất có thể sẽ tăng thêm đáng kể nguồn thu cố định của mình trong năm nay.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

ĐỎ nhất trong 15 ngày tới (10.8 - 24.8): 3 con giáp lộc đầy nhà, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu khủng

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