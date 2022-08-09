Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, người tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày trước Rằm (10 - 11/8) tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Người tuổi Ngọ vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Tử vi học có nói, liên tiếp 2 ngày trước Rằm (10 - 11/8), những rắc rối thị phi sẽ dần dần kết thúc, nhường chỗ cho những may mắn và thuận lợi đến với con giáp này.

Thông minh, mạnh mẽ, tự tin và độc lập, đa số người tuổi Dần đều là những người có đầy đủ các yếu tố để thành công rực rỡ trong sự nghiệp và trở nên giàu có.

Đặc biệt, từ Rằm tháng 7 âm đến cuối tháng 11 âm, vận đỏ sẽ liên tiếp tìm tới người tuổi Dần, cho họ những cơ hội tuyệt vời để làm giàu và trở nên sung túc, thịnh vượng mà họ nhất định phải nắm bắt mới mong đổi đời. rối thị phi sẽ dần dần kết thúc, nhường chỗ cho những may mắn và thuận lợi với người tuổi Dần. Sự cả gan, liều lĩnh ở các phi vụ làm ăn giúp tuổi Dần thắng lợi mà những con giáp khác nằm mơ cũng không dám.

Tử vi học có nói, liên tiếp 2 ngày trước Rằm (10 - 11/8), những rắc rối thị phi sẽ dần dần kết thúc, nhường chỗ cho những may mắn và thuận lợi đến với con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Liên tiếp 2 ngày trước Rằm (10 - 11/8) được đánh giá là thời điểm nhiều tài lộc hơn cho người tuổi Dần, họ có thể biến những mong ước trở thành hiện thực nhờ trúng quả trời cho, tiền vào túi không ngừng. Người tuổi Dần được cho là sẽ thành công lớn khi đầu tư, đặc biệt là vào những lĩnh vực mới.

Tuổi Mùi

Năm Nhâm Dần, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, đúng 2 ngày trước Rằm (10 - 11/8) bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Mùi đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức. Nhờ vậy mà Mùi gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà.

Trong năm nay, nếu có thể thành gia lập thất thì người tuổi Mùi sẽ may mắn nhân đôi, vừa có hạnh phúc viên mãn, gia đạo cát tường, lại có sự nghiệp và tài lộc hanh thông, phát đạt. Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm hoàn hảo, mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho những người tuổi Mùi còn độc thân. Do đó đây là 1 tin tốt với những ai muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm