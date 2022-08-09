Tử vi 12 con giáp chỉ rõ: ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’, 3 con giáp vượt khó, càng bị vùi dập càng ‘rũ bùn đứng dậy’, kiên cường trước sóng gió, vươn đến thành công (10/8 - 14/8)

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 03:06

Không bao giờ khuất phục trước khó khăn, 3 con giáp này vận may bạo phát, sự nghiệp chạm vinh quang, giúp họ đổi đời gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Tuất như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước

Tin vui với tuổi Tuất là những điều bản mệnh tâm niệm muốn đạt được rất có thể trở thành hiện thực trong thời gian tới. May mắn này nằm ở chính chí tiến thủ và sự quyết tâm cao độ đã giúp họ tự tạo ra vận may cho mình. Càng rơi vào khó khăn, tuổi Tuất càng quyết tâm vượt qua để giữ vững vị thế dẫn đầu của mình. Nhờ sở hữu chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy, tới cuối năm 2022 tuổi Tuất nghèo mấy cũng giàu có, tiền bạc dồi dào không ngờ.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ: ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’, 3 con giáp vượt khó, càng bị vùi dập càng ‘rũ bùn đứng dậy’, kiên cường trước sóng gió, vươn đến thành công (10/8 - 14/8) - Ảnh 1
Con giáp Tuất may mắn luôn được đền đáp sau những khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp thông minh, hiền lành và vô cùng chăm chỉ. Nếu người khác thấy khó mà chùn bước, thấy vất vả mà bỏ cuộc thì Sửu vẫn kiên trì tiến lên, dẫu chông gai đang chào đón. Nhờ sự quyết tâm, lì lợm nên con giáp này sẽ đạt được những gì họ ước ao, ấp ủ. Con giáp tuổi Sửu thường phải chịu đựng gian khổ trong những năm đầu đời. Họ có thể sẽ phải chịu nhiều thất bại, thua lỗ.

Thời gian tới, họ tích lũy đủ kinh nghiệm, thăng hoa trong sự nghiệp. Họ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ngày càng sung túc. Càng có tuổi, con giáp này càng kiếm được nhiều tiền và có được khối tài sản tích lũy lớn.

Tử vi cho biết, trong thời gian từ (10/8 - 14/8) người tuổi Sửu sẽ tha hồ sống trong nhung lụa với tiền chất chật nhà, tiêu 3 đời không hết. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán Sửu càng giàu ú ụ, ai cũng hờn ghen.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ: ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’, 3 con giáp vượt khó, càng bị vùi dập càng ‘rũ bùn đứng dậy’, kiên cường trước sóng gió, vươn đến thành công (10/8 - 14/8) - Ảnh 2
Con đường tài lộc của tuổi Sửu hanh thông vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tâm niệm rằng, mọi thứ mình bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ tính cách hào sảng và phóng khoáng mà họ gặp nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có cao nhân đắc đạo chiếu cố, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa rực rỡ.

Tử vi dự báo, từ (10/8 - 14/8) tuổi Thân được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần.

Đặc biệt các dự án đầu tư do có sự chỉ đường của quý nhân phát triển nhanh chóng và mang về cho bản mệnh khoản tiền cực khủng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay (12/7 âm lịch), nghèo khổ mấy cũng giàu to, tiên tri 3 con giáp này trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, trúng giải đặc biệt đến cuối đời vẫn an nhàn hưởng lộc

Qua đêm nay (12/7 âm lịch), nghèo khổ mấy cũng giàu to, tiên tri 3 con giáp này trúng số đổi đời, tiền vàng ngập két, trúng giải đặc biệt đến cuối đời vẫn an nhàn hưởng lộc

Theo tử vi 2022, những con giáp bằng tài năng và trí tuệ hơn người đã giúp họ vượt mọi khó khăn, băng qua những thách thức, vận trình sáng rõ.

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