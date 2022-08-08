Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), 3 con giáp ‘xởi lởi trời cho’, tiền chất cao như núi, thu nhập gia tăng chóng mặt, cầu phúc có phúc, cầu tài có tài, cuộc sống trở nên vô cùng tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 21:22

Vận thế của những con giáp này được trời phật bù đắp cho mọi điều tốt đẹp, mọi may mắn đều đến với họ chưa từng có.

Tuổi Mùi

Vận thế của người tuổi Mùi đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8) được dự đoán vô cùng tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, có cát tinh soi chiếu, có quý nhân phù hộ. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Mùi có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng.

Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy. Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), người tuổi Mùi sẽ thăng hoa bất ngờ trong đường công danh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là phúc phần mà con giáp may mắn này sở hữu. Nếu có ý định đầu tư bất động sản thì khả năng cao là con giáp này sẽ thành công. Đời người hiếm có những lúc mà “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, mọi thứ dường như đều đang che chở cầu phúc lành cho người tuổi Mùi.

Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), 3 con giáp ‘xởi lởi trời cho’, tiền chất cao như núi, thu nhập gia tăng chóng mặt, cầu phúc có phúc, cầu tài có tài, cuộc sống trở nên vô cùng tốt đẹp - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mùi chưa bao giờ kiếm tiền dễ đến thế. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, có lẽ người tuổi Sửu khá may mắn khi mà đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), con giáp có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông vượng phát. Chuyện vui tới tấp, tiền bạc về tay vô khối, có thể nói về phương diện tài chính con giáp này không có gì phải lo phiền nữa.

Dù cuối năm nhiều việc phải chi tiêu nhưng không vì thế mà người tuổi Sửu cạn túi cháy ví. Các cụ vẫn có câu “Xởi lởi trời cho, bo bo trời giữ”, dù là người có đầu óc quản lý tài chính tốt nhưng với những việc liên quan đến người thân, bạn bè, bản mệnh không hề tính toán mà phóng khoáng rộng rãi trong chi tiêu. Ở hiền gặp lành, bản mệnh cũng sẽ nhận lại được phần thưởng xứng đáng cho mình.

Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), 3 con giáp ‘xởi lởi trời cho’, tiền chất cao như núi, thu nhập gia tăng chóng mặt, cầu phúc có phúc, cầu tài có tài, cuộc sống trở nên vô cùng tốt đẹp - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), người tuổi Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, không có gì có thể cản bước kiếm tiền của con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), người tuổi Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, không có gì có thể cản bước kiếm tiền của con giáp này. Thậm chí, công việc của bản mệnh đang vô cùng hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà cơ hội tăng lương thăng chức ùn ùn kéo tới, khoản tiền thưởng cuối năm có được cũng không tồi.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày tới (9/8 - 10/8), những người tuổi Dần mang biểu tượng là con hổ mạnh mẽ, sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Theo tử vi học, trong tuần mới tuổi Dần có một số thời cơ tốt để phát tài phát lộc. Số tiền kiếm ra sẽ gấp bội tiền. Tuổi Dần nhờ làm tốt công việc của mình mà tuổi Dần còn có thể đạt được nhiều tài lộc nhất, trở thành một trợ thủ đắc lực của cấp trên.

Nếu nhìn thấy thời cơ thì nên nhanh tay nắm bắt, triển khai kế hoạch đã định từ trước. Vận may trở nên vượng phát chứng tỏ với đồng nghiệp để họ thấy bạn là người giỏi giang như thế nào. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Dần mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Dần hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh, mệnh chủ có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, ngập trong biển tiền, tiền ập về tới tấp, gia đạo, tình duyên đều ‘lên hương’

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, ngập trong biển tiền, tiền ập về tới tấp, gia đạo, tình duyên đều ‘lên hương’

Những con giáp sau đây được Thần Tài kể tên có tiền tài, có tình duyên may mắn tràn về tới tấp không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng