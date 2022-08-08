Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), vận xui tán đi, tiền tài quấn thân, 3 con giáp lộc lá về chật túi, cuộc sống tràn ngập yêu thương, gia đạo yên ấm, may mắn bủa vây

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 15:20

Tử vi 2022 chỉ rõ, dù thời điểm trước đó 3 con giáp không có nhiều vận may, nhưng từ sau ngày mai, những người này vừa có thu nhập rủng rỉnh lại vừa có tình duyên ấm nồng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã mang số mệnh “hút Tài” nên dễ thành công hơn những người. Đúng 3 giờ chiều mai (9/8) là thời điểm người tuổi Tý làm ăn phát tài phát lộc, đặc biệt là người tuổi Tý sinh năm 1984 và 1996. Khác hẳn với vận xui mà những con giáp khác phải chịu đựng, bạn lại nhận được khá nhiều vận may, tài lộc cứ ào ào đổ vào túi.

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), người tuổi Tý sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví. Sau những tháng ngày khó khăn thì từ nay Tý sẽ được đáp đền xứng đáng. Tháng 8 này, cuộc sống của Tý thăng hoa rực rỡ, tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Thời điểm này, Tý sẽ vơ hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Các bệnh ốm vặt hoặc mắc bệnh khớp cũng không còn gây khó chịu, bạn dần khỏe hơn và công việc cũng thuận lợi hơn.

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), vận xui tán đi, tiền tài quấn thân, 3 con giáp lộc lá về chật túi, cuộc sống tràn ngập yêu thương, gia đạo yên ấm, may mắn bủa vây - Ảnh 1
Con giáp Tý xua hết vận xui để may mắn về tận nơi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn từ trên phương diện tài lộc lẫn chuyện tình cảm trong tuần này.

Trong tuần này, những người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn từ trên phương diện tài lộc lẫn chuyện tình cảm. Mặc dù công việc gặp phải không ít khó khăn nhưng đó chỉ là phần thử thách được đặt ra cho bản mệnh và nếu vượt qua được, tuổi Thìn có thể được cấp trên đánh giá cao và thậm chí được thăng cấp, tăng lương. Từ đó mà tài vận của tuổi Thìn rất hanh thông, tiền đồ vô lượng khiến nhiều người ao ước. Chính vì vậy mà tuổi Thìn được xếp vào danh sách con giáp phát tài đúng 3 giờ chiều mai (9/8).

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng khởi sắc hơn, cụ thể những người độc thân có thể hy vọng tìm thấy nửa kia ưng ý cho mình. Trong khi đó, các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng sau một thời gian dài yêu đương, chẳng hạn như bàn tính tới chuyện trăm năm.

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), vận xui tán đi, tiền tài quấn thân, 3 con giáp lộc lá về chật túi, cuộc sống tràn ngập yêu thương, gia đạo yên ấm, may mắn bủa vây - Ảnh 2

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn từ trên phương diện tài lộc lẫn chuyện tình cảm trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói thời gian qua không biết Dần đã phải trải qua những chuyện gì nhưng đúng 3 giờ chiều mai (9/8) là lúc khổ tận cam lai của Dần. Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), vận xui tán đi, tuổi Dần gặp may mắn lớn, có thể thu được những lợi nhuận bất ngờ, tiền từ trên trời ập xuống. Tuổi này có thể gặp nguy hóa an, xông xáo giải quyết các vấn đề phiền toái một cách thuận lợi.

Theo thời gian, càng trưởng thành tuổi Dần càng giỏi giang, nhạy bén. Nếu biết kiên trì và nỗ lực, sự nghiệp của họ có thể nhanh chóng phát triển, đường công danh cũng rộng thênh thang, được người khác tôn kính. Thời gian này, Dần chỉ cần ngồi rung đùi hốt bạc, của nả chất đống chính là vận khí mà trời ban bạn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 -10/8), 3 con giáp Phượng Hoàng chiếu tướng 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, hưởng lộc Trời ban, gia đạo êm ấm, tiền tài tăng tiến ầm ầm

Đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 -10/8), 3 con giáp Phượng Hoàng chiếu tướng 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, hưởng lộc Trời ban, gia đạo êm ấm, tiền tài tăng tiến ầm ầm

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày trước Lễ Vu Lan, 3 con giáp có điểm sáng về tài lộc, vận trình suôn sẻ giúp họ không chỉ thu hái tiền bạc mà còn có hạnh phúc ấm êm.

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