Đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 -10/8), 3 con giáp Phượng Hoàng chiếu tướng 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, hưởng lộc Trời ban, gia đạo êm ấm, tiền tài tăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 13:50

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày trước Lễ Vu Lan, 3 con giáp có điểm sáng về tài lộc, vận trình suôn sẻ giúp họ không chỉ thu hái tiền bạc mà còn có hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 - 10/8), người cầm tinh chú Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Mão sẽ lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vốn là người thật thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.

Đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 -10/8), 3 con giáp Phượng Hoàng chiếu tướng 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, hưởng lộc Trời ban, gia đạo êm ấm, tiền tài tăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Con giáp Mão thời gian tới may mắn kiếm nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trong thời gian tới tuổi Mão không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Mão càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - 1 vì sao đem lại may mắn về tiền bạc chiếu rọi nên đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan 2022, tuổi Thìn rất dễ phát tài, phát lộc, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực, chăm chỉ và không ngại khó khăn thì con đường công danh, sự nghiệp của họ không có gì cần phải lo lắng.

Tuổi Thìn lúc này chỉ cần bình tĩnh chờ thời cơ thì từ tháng 7 âm lịch trở đi chính là lúc họ "bung lụa", thể hiện hết khả năng của bản thân cho việc kiếm tiền, làm giàu.

Ưu điểm của Thìn là sự nhiệt huyết, hết mình không chỉ với công việc mà còn với cả những người mà họ quan tâm và yêu thương. Do đó, Thìn sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công và viên mãn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Vận may bạo phát trong thời gian tới với con giáp này.

Đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 -10/8), 3 con giáp Phượng Hoàng chiếu tướng 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, hưởng lộc Trời ban, gia đạo êm ấm, tiền tài tăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Tuổi Thìn tài lộc bủa vây tận nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số các con giáp, tuổi Dần là người nhận được phúc phần trời ban cực kỳ dồi dào. Họ sinh ra đã mang phúc khí may mắn nên làm bất cứ điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Không những thế, tuổi Dần còn là một trong những con giáp dễ dàng làm giàu và có cuộc sống sung sướng không phải ai cũng có được.

Đúng 3 ngày trước Lễ Vu Lan (8/8 - 10/8), họ tiếp tục nhận được nhiều phúc lộc trời ban, thậm chí còn nhiều hơn trước. Cuộc sống và tài mệnh tuổi Dần được xem là may mắn, họ có cơ hội để lại tài sản quý báu cho con cháu, dòng họ, góp phần vào sự thành công trong sự nghiệp mang đến sự hòa thuận hạnh phúc cho gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này): 3 con giáp được Phúc Tinh soi đường, hồ hởi đón tin vui về tiền bạc, vận số tăng ầm ầm, vận xui không còn đeo bám, cuộc sống sung túc, dư dả hơn

Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này): 3 con giáp được Phúc Tinh soi đường, hồ hởi đón tin vui về tiền bạc, vận số tăng ầm ầm, vận xui không còn đeo bám, cuộc sống sung túc, dư dả hơn

Vào ngày lễ Vu Lan sắp tới, 3 con giáp vận trình thăng tiến, gia đạo ấm êm, của nả chất đống đầy nhà cho họ một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

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