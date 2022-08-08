Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này): 3 con giáp được Phúc Tinh soi đường, hồ hởi đón tin vui về tiền bạc, vận số tăng ầm ầm, vận xui không còn đeo bám, cuộc sống sung túc, dư dả hơn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 12:42

Vào ngày lễ Vu Lan sắp tới, 3 con giáp vận trình thăng tiến, gia đạo ấm êm, của nả chất đống đầy nhà cho họ một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất tỉ mỉ và thông minh. Họ có tài vận về mọi mặt đều vượt xa người khác. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2022, họ vẫn gặp những khó khăn, tổn thất nhất định.

Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này), con giáp tuổi Tỵ có thể tiến bộ nhanh chóng, đạt được mục tiêu và có thu nhập như ý. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp con giáp Tỵ thoát khỏi tình trạng khó khăn. Họ sẽ không còn chịu cảnh túng thiếu, thay vào đó, họ sẽ đạt được mọi thứ một cách mỹ mãn, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến, tiền bạc dư dả và có một gia đình êm ấm.

Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này): 3 con giáp được Phúc Tinh soi đường, hồ hởi đón tin vui về tiền bạc, vận số tăng ầm ầm, vận xui không còn đeo bám, cuộc sống sung túc, dư dả hơn - Ảnh 1
Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này), con giáp tuổi Tỵ có thể tiến bộ nhanh chóng, đạt được mục tiêu và có thu nhập như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống hiện tại dù tuổi Hợi đôi lúc gặp khó khăn, thì đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này) tuổi Hợi chính là con giáp sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Heo sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này), do người tuổi Hợi do có Cát Tinh nhập mệnh, được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Bản chất mạnh mẽ, quyết đoán giúp tuổi Hợi dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này): 3 con giáp được Phúc Tinh soi đường, hồ hởi đón tin vui về tiền bạc, vận số tăng ầm ầm, vận xui không còn đeo bám, cuộc sống sung túc, dư dả hơn - Ảnh 2
Đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này), do người tuổi Hợi do có Cát Tinh nhập mệnh, được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này). Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ. Tuổi Thân sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được 1 khoản thu kha khá nào đó là rất cao.

Trong tử vi những người tuổi Thân quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền chi tốn kém nhiều hơn.

Thầy tử vi cho biết đúng lễ Vu Lan (15/7 âm lịch này) người tuổi Thân sẽ là con giáp tài lộc dần khởi vượng, vận trình của Thân có những bước tiến tốt hơn, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Thân hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ trưa mai - 12/7 âm lịch: Giải độc đắc gọi tên 3 con giáp, tiền vào như nước sông Hồng, ôm cục tiền to, công danh phất phát, nằm duỗi cũng có mà ăn

Đúng 12 giờ trưa mai - 12/7 âm lịch: Giải độc đắc gọi tên 3 con giáp, tiền vào như nước sông Hồng, ôm cục tiền to, công danh phất phát, nằm duỗi cũng có mà ăn

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