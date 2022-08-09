ĐỎ nhất trong 15 ngày tới (10.8 - 24.8): 3 con giáp lộc đầy nhà, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu khủng

Đúng 15 ngày tới là thời điểm Tiết Lập Thu, vận trình thường suôn sẻ, 3 con giáp lại được chiếu mệnh giàu sang vô cùng.
- Tử vi 12 con giáp chỉ rõ: ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’, 3 con giáp vượt khó, càng bị vùi dập càng ‘rũ bùn đứng dậy’, kiên cường trước sóng gió, vươn đến thành công (10/8 - 14/8)
- Qua Rằm tháng 7: 3 con giáp chính thức hết khổ, cơ hội làm giàu xuất hiện, cuối năm nở vận, tài lộc lên hương
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn có vận trình hanh thông trong 15 ngày tới (10.8 - 24.8). Những khó khăn mà bản mệnh phải đối mặt dần dần lùi lại phía sau. Nguyệt lệnh Quan Đới mang lại niềm tin và khí thế cho tuổi Thìn. Con giáp này thừa thắng xông lên thực hiện những mục tiêu còn dang dở.
Bảnh mệnh lạc quan, độc lập, tử chủ, thậm chí có người còn nung nấu ý chí khởi nghiệp trong lĩnh vực mới. Tử vi dự báo, tuổi Thìn đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, con giáp này có thể xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, đồng nghiệp lão làng để đưa ra quyết định chính xác. Vấn đề tài chính có bước tiến rõ rệt. Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng có nhiều điều đáng mong chờ. Bản mệnh nhớ trân trọng tình cảm của đối phương dành cho mình.
Tuổi Sửu
Đối với người tuổi Sửu, tài lộc rất hanh thông trong tháng 8. Đặc biệt, 15 ngày tới (10.8 - 24.8) dù là trong công việc hay cuộc sống đều có nhiều bất ngờ, trong khoảng thời gian này cũng được quý nhân phù trợ ở bên, thu lợi đặc biệt dễ dàng. Dù là của cải lớn hay của cải nhỏ, công thành đều sẽ đến, chỉ cần bạn chăm lo tốt cho chữ tín thì sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi.
Người tuổi Sửu điềm tĩnh, sâu sắc, mạnh mẽ, có năng lực, lạc quan và tràn đầy năng lượng, có tư duy rộng mở về cuộc sống, là những người may mắn được Thượng đế ban tặng. Trong 15 ngày tới (10.8 - 24.8) con giáp này sẽ có tài lộc vượng, đón nhiều cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp.
Tuổi Dậu
Trong 15 ngày tới (10.8 - 24.8), là 1 trong những con giáp có vận số lên hương, công danh tài lộc như ý, tuổi Dậu còn khiến những người khác phải ngưỡng mộ vì đường tình duyên của họ được cho là cũng rất suôn sẻ. Dưới ảnh hưởng của năm Nhâm Dần 2022, tuổi Dậu sẽ bước ra khỏi cái vỏ bọc rụt rè và e ngại của họ, trở nên chủ động và linh hoạt hơn, sẵn sàng đón nhận những bước tiến mới trong cuộc sống.
Theo tử vi, 15 ngày tới là thời điểm rất lộc lá cho Dậucon giáp này sẽ có bước tiến nhảy vọt. Đặc biệt, tình duyên còn đượm thắm, nhất là khi các con giáp này nghĩ đến chuyện kết hôn thì sẽ vô cùng viên mãn.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm