Tử vi 4 ngày tới (25/8 - 28/8), thần phật chỉ điểm, cát khí hanh thông, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh vượng phát, cát khí dồi dào, tiền của chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 10:35

Tử vi 4 ngày tới (25/8 - 28/8), 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công danh vượng phát, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Con giáp được nhiều điều may mắn cả về việc củng cố vị thế của mình cũng như tiền bạc có thể có người mang đến. Tài chính ổn định cộng với việc chi tiêu thông mình nên con giáp thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ. 

Tình cảm của bạn có được sự ôn hòa, chia sẻ khá tốt từ người bạn đời. Với chuyện yêu đương dù không có quá nhiều những thời gian dành cho nhau nhưng bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự gần gũi và quan tâm của người ấy.

Tử vi 4 ngày tới (25/8 - 28/8), thần phật chỉ điểm, cát khí hanh thông, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh vượng phát, cát khí dồi dào, tiền của chất đầy trong kho - Ảnh 1
Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới cát lộc hanh thông, muốn gì được nấy. Con giáp có điềm báo thăng quan tiến chức khi mà Chính Ấn ở bên che chở cho vận trình công danh sự nghiệp. Bản mệnh cần phải nắm bắt cơ hội khi nó tới. Thời điểm này công việc bận rộn nhưng chỉ cần con giáp tập trung thì sẽ nhanh chóng hoàng thành. 

Con giáp được quý nhân Tam hợp trợ mệnh, giúp hóa giải những vấn đề còn tồn đọng trong chuyện tình cảm. Mâu thuẫn đôi bên nhanh chóng được hóa giải nhờ thế.

Tử vi 4 ngày tới (25/8 - 28/8), thần phật chỉ điểm, cát khí hanh thông, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh vượng phát, cát khí dồi dào, tiền của chất đầy trong kho - Ảnh 2
Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới cát lộc hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. 

Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách nhanh gọn không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. 

Tử vi 4 ngày tới (25/8 - 28/8), thần phật chỉ điểm, cát khí hanh thông, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh vượng phát, cát khí dồi dào, tiền của chất đầy trong kho - Ảnh 3
Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Bước sang ngày mới, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp tài lộc thịnh vượng, cát khí đầy nhà, ăn nên làm ra, tiền vàng, của cải lũ lượt đổ về túi

Bước sang ngày mới, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp tài lộc thịnh vượng, cát khí đầy nhà, ăn nên làm ra, tiền vàng, của cải lũ lượt đổ về túi

Bước sang ngày mới, 3 con giáp may mắn cát khí đầy nhà, ăn nên làm ra, tiền vàng, muốn gì được nấy.

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