Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), cát lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ, 3 con giáp phúc khí hanh thông, sự nghiệp thuận lợi, phú quý ngập nhà, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 20:43

Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp may mắn phúc khí hanh thông, phú quý ngập nhà, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới phúc khí hanh thông, tiền tài dư dả. Con giáp may mắn đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ, những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi con giáp. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.  Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến khá triển vọng, mở đường cho sự thăng quan tiến chức trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều tiến triển tốt. Bản mệnh còn độc thân tìm thấy đối tượng hợp ý qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân. Người đã lập gia đình có được niềm vui từ nửa kia.

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Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới phúc khí hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý trong 4 ngày tới triển rất thuận lợi. Mặc dù con giáp này gặp chút khó khăn nhưng vẫn có thể giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để, bên cạnh đó bản mệnh còn được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Dù đó chỉ là những lời góp ý nhỏ thôi nhưng cũng đủ để con giáp này học thêm được nhiều điều bổ ích.

Con giáp nên hâm nóng lại tình cảm nếu không muốn mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bằng cách thử làm điều gì đó mới mẻ cùng nhau, hay ôn lại kỷ niệm đẹp đẽ đã từng trải qua sẽ giúp trái tim rung động thêm lần nữa. 

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Công việc của người tuổi Tý trong 4 ngày tới triển rất thuận l - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới thăng tiến nhanh hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này không phải lo lắng điều gì nên dồn hết sức lực vào công việc để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đường tài lộc hanh thông, con giáp thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Vận trình tình duyên của con giáp đón nhận rất nhiều tin vui cát lành. Nhờ có quý nhân tam hợp nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối giúp con giáp này tìm ra cách để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc trong mối quan hệ của hai người.

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Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới thăng tiến nhanh hơn trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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