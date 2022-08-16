Tử vi 9 ngày tới (17/8 - 25/8), thuận theo ý trời, 3 con giáp đón nhận vận may, phất lên giàu có, sự nghiệp hưng thịnh, khai thông vận mệnh, nhiều khả năng sẽ trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 18:17

Tử vi 9 ngày tới (17/8 - 25/8), 3 con giáp may mắn phất lên giàu có, sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới vận trình có nhiều cát lộc. Thực Thần ghé thăm mang đến cho con giáp lộc lá dồi dào. Đó có thể là một khoản tiền thưởng nhờ những nỗ lực bền bỉ của bạn hoặc lời mời ăn uống từ bạn bè khiến bạn vô cùng bất ngờ. Đây chính là những tín hiệu tích cực cho một ngày suôn sẻ của bản mệnh.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn này luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu và hạnh phúc của mình.

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Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới vận trình có nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc khởi sắc, người tuổi Tuất sẽ có nguồn thu đáng kể trong thời gian này. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nếu biết nắm bắt cơ hội đó. Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. 

Nếu còn độc thân, con giáp nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

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Vận trình tài lộc khởi sắc, người tuổi Tuất sẽ có nguồn thu đáng kể trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 9 ngày tới cát lộc dồi dào, vận trình thuận lợi. Mọi thứ đang tốt đẹp về mặt tài chính. Mọi giao dịch đều hoạt động tốt. Sử dụng giai đoạn này để tìm hiểu về các khoản đầu tư mới. Bạn nên nỗ lực, bởi vì mọi thứ đang hoạt động trơn tru và bạn sẽ sớm có những ý tưởng mới. 

Con giáp đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này gặp được người có thể trở thành nửa kia của mình, vì thế hãy chủ động và tích cực theo đuổi tình yêu.

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Người tuổi Dậu trong 9 ngày tới cát lộc dồi dào, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi 10 ngày tới (17/8 - 26/8), 3 con giáp may mắn tiền bạc dồi dào, sự nghiệp vượng phát, sống trong vinh hoa, phú quý.

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