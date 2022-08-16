Tử vi nửa cuối tháng 8, thần tài gõ cửa, rộng đường vinh hoa, 3 con giáp hanh thông tài lộc, phú quý dư dả, sự nghiệp hưng thịnh, đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 16:40

Tử vi nửa cuối tháng 8, 3 con giáp may mắn hanh thông tài lộc, phú quý dư dả, đón nhận nhiều tin vui, phúc lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong nửa cuối tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc suôn sẻ. Công việc của con giáp diễn ra tương đối thuận lợi. Dự báo, bạn sẽ sớm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Vận trình tài lộc không tệ. Nguồn thu nhập không chỉ tới từ công việc chính mà còn tới từ các nghề tay trái mang lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, sung túc.

 

Chuyện tình cảm hài hoà. Khả năng ăn nói duyên dáng, dí dỏm giúp tuổi Thân độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người mình cảm mến. Nhưng hãy dùng thái độ nghiêm túc trong mọi mối quan hệ để mang lại kết quả như ý hơn.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong nửa cuối tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong nửa cuối tháng 8 cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Đường công danh của con giáp cực vượng, có thể được khen thưởng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Bản mệnh có cơ hội phát huy hết ưu điểm và thế mạnh bản thân, thoải mái tiến lên.

Chuyện tình cảm cũng trong giai đoạn ngọt ngào, sự hòa hợp gắn kết hai người khiến bạn thấy thoải mái. Có thể là mới quen biết hoặc đã là người yêu lâu năm nhưng cảm xúc dành cho nhau đều giản dị, thân thiết và tự nhiên.

con giap may man 2
Người tuổi Sửu trong nửa cuối tháng 8 cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong nửa cuối tháng 8 đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Nhờ quý nhân giúp sức cộng thêm bản lĩnh cá nhân mà mọi thử thách đều không làm khó được con giáp này, bản mệnh vượt qua thử thách trong công việc đạt được thành quả như ý muốn.

Phương diện tình cảm khá tốt, con giáp may mắn có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong nửa cuối tháng 8 đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi nửa cuối tháng 8 tử vi tháng 8 tử ngày ngày nay tử vi ngày mới tử vi tháng mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 54 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng