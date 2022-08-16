Tử vi 10 ngày tới (17/8 - 26/8), Thần Tài chỉ hướng, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp vượng phát, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 17:30

Tử vi 10 ngày tới (17/8 - 26/8), 3 con giáp may mắn tiền bạc dồi dào, sự nghiệp vượng phát, sống trong vinh hoa, phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới cát lộc hanh thông, vận trình đại cát. Con giáp làm gì cũng suôn sẻ, bản mệnh thoải mái đón nhận những thành quả do bản thân mình cố gắng tạo ra. Mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Bản mệnh chính là người có vai trò gắn kết tập thể.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều tiến triển. Bản mệnh và nửa kia yêu nhau và luôn đồng hành cùng nhau qua những khó khăn cũng như thắng lợi trong cuộc sống. Tình cảm gia đình ngày càng đầm ấm, hài hòa.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới cát lộc hanh thông, vận trình đại cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Công việc con giáp đang tiến triển rất tốt, bạn không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên bừng sáng, con giáp may mắn nhận được sự quan tâm của đông đảo người khác giới, có thể tìm thấy đối tượng như ý trong nay mai. Người đã có gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Vận trình tài lộc của con giáp khá vượng sắc. Bản mệnh có thu nhập khá vững vàng nên không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Chỉ cần bản mệnh không tiêu xài hoang phí thì hoàn toàn có thể rủng rỉnh túi tiền.

Chuyện tình yêu đôi lứa sẽ có một ngày cảm xúc dâng trào, bạn và đối phương càng ngày càng hiểu nhau hơn, những cãi vã, mâu thuẫn trước đây đều được giải quyết và ít đi dần. Con giáp cảm thấy thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

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Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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