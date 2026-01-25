Tử vi 4 ngày liên tiếp (26, 27, 28 và 29/1/2026), 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó, bởi lẽ sự chần chừ chỉ khiến bản mệnh đánh mất cơ hội cho chính mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng sẽ yêu thương ngập tràn. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người độc thân nhanh tìm thấy được người trong mộng. Người đã lập gia đình thì có thể hóa giải mâu thuẫn và trở về những giây phút yêu nhau ban đầu.

Tuổi Ngọ

Tuần mới mang đến cho người tuổi Ngọ nguồn năng lượng tích cực và tinh thần chủ động hiếm có. Trong công việc, con giáp này dễ gặp được người hỗ trợ đúng lúc, có thể là cấp trên ghi nhận năng lực hoặc đối tác chủ động mở ra cơ hội hợp tác. Những kế hoạch tưởng chừng bị trì hoãn trước đó nay bắt đầu “chạy trơn”, cho kết quả khả quan.

Về tài lộc, tuổi Ngọ có dấu hiệu thu nhập tăng, nhất là những người làm kinh doanh, tự do hoặc công việc liên quan đến giao tiếp, dịch vụ. Dù chưa phải khoản tiền quá lớn, nhưng dòng tiền đều đặn giúp bạn an tâm hơn trong chi tiêu và đầu tư.

Tình cảm cũng khá thuận hòa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, trong khi người đã có gia đình dễ tìm được tiếng nói chung, giảm bớt mâu thuẫn không đáng có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!