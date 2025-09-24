Tử vi 4 ngày liên tiếp (24-28/9), 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải đếm tiền, vô cùng may mắn, sớm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 01:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán sớm thành đại gia, thoát kiếp nghèo khổ.

Con giáp tuổi Dậu 

Vận trình công việc của tuổi Dậu khá nhẹ nhàng. Dù là cuối tuần, bạn vẫn duy trì được sự chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nếu đang có ý định thay đổi môi trường làm việc hoặc thử sức ở lĩnh vực mới, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch, tìm kiếm cơ hội.

Về mặt tình cảm, tuổi Dậu có thể cảm thấy hơi thất vọng khi một số kỳ vọng của bạn không được đáp lại. Mối quan hệ với người ấy có thể gặp trục trặc nhỏ vì sự thiếu chia sẻ hoặc hiểu lầm trong lời nói. Người độc thân nên cẩn trọng khi tìm hiểu đối phương mới, đừng quá vội vàng đặt niềm tin.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24-28/9), 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải đếm tiền, vô cùng may mắn, sớm thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24-28/9), 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải đếm tiền, vô cùng may mắn, sớm thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân 

Người tuổi Thân trong tháng này sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ tài vận. Dù là thu nhập chính, tiền thưởng hay lợi nhuận đầu tư đều có thể tăng trưởng vượt bậc nhờ kinh nghiệm tích lũy và quyết định chính xác trước đó. Bên cạnh đó, với năng lực thực thi mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, tuổi Thân sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho tập thể. Dù là thăng chức quản lý, dẫn dắt dự án quan trọng hay mở rộng thị trường mới, họ đều chứng minh bản lĩnh bằng kết quả, đón thời khắc danh lợi song hành.

Những nỗ lực và kinh nghiệm tích lũy từ trước giúp họ dễ dàng đạt được kết quả ấn tượng, thu nhập chính, tiền thưởng hay lợi nhuận đầu tư đều có khả năng tăng mạnh. Với tầm nhìn chiến lược và khả năng hành động quyết đoán, tuổi Thân trở thành điểm tựa vững chắc trong tập thể, dễ được giao trọng trách lớn. Đây cũng là thời điểm họ khẳng định vị thế, danh lợi song hành. Tài chính dư dả, công danh rạng rỡ, tuổi Thân hứa hẹn đón tháng đầy thịnh vượng.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24-28/9), 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải đếm tiền, vô cùng may mắn, sớm thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đại cát đại lợi, vạn sự thuận buồm xuôi gió.

