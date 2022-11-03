Tử vi 4 ngày cuối tuần (03/11 - 06/11), TOP 3 con giáp có Thần Tài tương trợ, Chính Ấn soi sáng, thu về bạc tỷ nhờ trúng số đến 2 lần, tiền bạc tới tấp, phú quý đủ đường, vận trình lan toả hào quang

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 00:02

Đúng vào 4 ngày cuối tuần này, 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền của đầy nhà, sổ đỏ đầy tay khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Họ có thể đi làm từ sáng tới tối không có mặt. Thế nhưng, chỉ cần họ về đến nhà là sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm. Có thể nói tuổi Mão, dù nam hay nữ thì đều là mẫu người hướng về gia đình. 

Trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Mão là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi, gặp được nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Gặp được quý nhân phù trợ, họ có thể thành công lớn với việc kinh doanh, nhất là khi kết hợp làm ăn với một đồng nghiệp cũ. Chính vì thế, những người tuổi Mão có "máu" kinh doanh, lại đang có mối quan hệ tốt với một đồng nghiệp cũ nhạy bén về lĩnh vực này thì có thể xem xét việc hợp tác

Tử vi học có nói, đây là thời điểm bùng nổ may mắn của những người tuổi Mão, bất luận làm gì cũng sẽ thành công, thu được kết quả tốt, thậm chí còn có thể gặp được may mắn lớn và trở nên giàu có bất ngờ. Tuy nhiên, cũng đừng vì vận số may mắn mà tuổi Mão quên đề phòng cẩn thận, nhất là trong chuyện tiền nong, công việc và nhớ là hãy chọn đối tác một cách thông minh. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (03/11 - 06/11), TOP 3 con giáp có Thần Tài tương trợ, Chính Ấn soi sáng, thu về bạc tỷ nhờ trúng số đến 2 lần, tiền bạc tới tấp, phú quý đủ đường, vận trình lan toả hào quang - Ảnh 1
Trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Mão là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 4 ngày này, tuổi Sửu là một trong số các con giáp có vận số to đẹp. Nếu biết nắm bắt các cơ hội, thể hiện tài năng đúng lúc, đúng chỗ, tuổi Sửu có thể thành công lớn, có một cuộc sống sung túc, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả được hết, tinh thần và vật chất đều viên mãn. 

Đặc biệt, tử vi học có nói sắp tới chính là lúc tuổi Sửu giống như đang nằm im nép mình chờ thời có cơ hội vươn dậy mạnh mẽ, làm chủ vận mệnh trong tay, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà cuộc sống còn có nhiều tin vui đáng chờ đợi.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người vô cùng tài năng. Họ vừa thông minh lại nhanh nhẹn, khéo léo, có óc quan sát và thẩm mỹ tốt. Bên cạnh đó, họ còn là những người có tham vọng, một khi làm việc gì cũng đều đề ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu, do đó cũng dễ đạt được thành tựu hơn người. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (03/11 - 06/11), TOP 3 con giáp có Thần Tài tương trợ, Chính Ấn soi sáng, thu về bạc tỷ nhờ trúng số đến 2 lần, tiền bạc tới tấp, phú quý đủ đường, vận trình lan toả hào quang - Ảnh 2
Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người vô cùng tài năng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người có tính cách rất thú vị. Họ vừa có một tâm hồn ngây thơ, thuần khiết, thích giúp đỡ người khác làm nguồn vui, nhưng đồng thời lại cũng rất nhạy bén với việc kiếm tiền, trong cuộc sống luôn có thái độ thực tế, không mơ mộng viển vông. Chính vì thế, tuổi Ngọ tích được nhiều phúc đức, cũng dễ làm giàu, nhà nào có tuổi Ngọ trong nhà là giống như có một ông Thần Tài đem lại vận may, không phát đạt mới lạ. 

Trong những ngày cuối tuần, tuổi Ngọ là một trong số các con giáp có được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nếu biết kết hợp năng lượng tốt vốn có trong con người họ, nắm bắt tốt thời cơ thì tuổi Ngọ có thể kiếm được rất nhiều tiền, có một cuộc sống sung túc, dư dả. Họ nên biết tận dụng để có thể gặt hái được nhiều thành tựu. 

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8h sáng mai (03/11), vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, TOP 3 con giáp ăn trọn lộc Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền của đầy nhà, sổ đỏ đầy tay

Đúng 8h sáng mai (03/11), vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, TOP 3 con giáp ăn trọn lộc Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền của đầy nhà, sổ đỏ đầy tay

Đúng vào ngày mai, 8h sáng, 3 con giáp có bước đổi đời mạnh mẽ, cuộc đời giàu sang người người ngưỡng mộ. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

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