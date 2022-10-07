Tử vi 4 ngày (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thay vận đổi số, xóa sạch nợ nần, cuộc sống lên hương, đeo vàng đầy mình

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Khi người khác nhờ giúp đỡ, con giáp này hiếm khi từ chối. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên họ được những người khác tin tưởng.Trong 4 ngày (8, 9, 10 và 11/10), người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ. Họ làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Người tuổi Hợi trời sinh tính cách lương thiện ấm áp, hiếu thuận và hiểu chuyện, các bạn rất lễ phép lịch sự với bề trên. Một phẩm chất đáng quý nữa của người tuổi Hợi phải kể đến, đó là các bạn luôn luôn giữ được trạng thái tâm lý vui vẻ, không tính toán so đo, cho dù là thành công hay thất bại cũng đều dũng cảm đối mặt, thẳng thắn chấp nhận.

Con giáp tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt cá cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào. Nếu có gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, sớm tai qua nạn khỏi. Người làm đầu tư kinh doanh dự báo sẽ sớm sinh lời lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi nhờ đó mà cả đời được hưởng phúc dày, quý nhân kề bên, chỉ cần có việc là được người khác đưa tay giúp đỡ, mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Nhờ đó mà các bạn hầu như ít khi phải sống trong tâm trạng lo lắng, u sầu, cuộc sống thoải mái dễ chịu khiến nhiều người phải ghen tị. Có thể nhiều người sẽ nghĩ những người tuổi Hợi là người ngốc có phúc khí. Con giáp này rất giỏi quan sát và phân tích, trong công việc đặc biệt tỉ mỉ, cẩn thận, vì thế mà họ luôn được lãnh đạo tán thưởng.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người thông minh, chăm chỉ, có chí tiến thủ, luôn kiên định và không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Người tuổi Mùi có sự kiên nhẫn mà không phải con giáp nào cũng có được, họ không ngừng nỗ lực, cố gắng bằng mọi giá để có thể xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc. Đa số những người tuổi Mùi đều tạo dựng được cơ ngơi ngay khi nắm bắt được cơ hội hốt. Vì vậy, đến một lúc nào đó, họ sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 4 ngày (8, 9, 10 và 11/10) người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Những kinh nghiệm khó khăn mà họ đã trải qua sẽ giúp họ có thêm sức mạnh và quyền lực. Trong 4 ngày này, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, xây dựng sự nghiệp ổn định, và đương nhiên tài vận sẽ hưng thịnh bất ngờ. Cụ thể, vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Dự kiến, tuổi Mùi nếu không giàu có thì cũng tìm được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững. Cộng thêm sự đề bạt của quý nhân, các bạn có thể thăng tiến rất nhanh, thành tựu thu được cũng rất đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.